FlappyMoonbird ($FMB) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieFlappyMoonbird ($FMB), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

FlappyMoonbird ($FMB) Informacija

FlappyMoonbird is a Web3 game metaverse with a bird-themed PVP focus. Currently, we’ve announced three games: FlappyMoonbird, Racing Bird, and AI Birdnopoly with AI gameplay and demo released. Players can play casual games for free to earn mystery boxes, $FMB tokens and other prizes. In the Racing Bird, players can compete individually or team up with friends in private rooms, and breed their own NFT birds. Once upgraded to the highest level, these birds can even become bankers in the game and receive generous rewards. Additionally, players can participate in bird racing competitions to win additional prize pools.

Oficiali svetainė:
https://flappymoonbird.xyz/
Baltoji knyga:
https://flappymoonbird.gitbook.io/flappymoonbirdwp

FlappyMoonbird ($FMB) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius FlappyMoonbird ($FMB) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00
Bendra pasiūla:
$ 1.00B
$ 1.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 245.12K
$ 245.12K
Visų laikų rekordas:
$ 0.601975
$ 0.601975
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.00024512
$ 0.00024512

FlappyMoonbird ($FMB) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti FlappyMoonbird ($FMB) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų $FMB tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek $FMB tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate $FMB tokenomiką, galite peržiūrėti $FMB tokeno kainą realiuoju laiku!

$FMB kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda $FMB? Mūsų $FMB kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.