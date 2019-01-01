Fitchin Universe (CHIN) Tokenomika
Fitchin Universe (CHIN) Informacija
FITCHIN Universe is a multi-layer ecosystem of competition, community engagement and tokenized entertainment bridging the gap between web2 gaming and web3. The ecosystem is powered by $CHIN, the gamer’s token.
Founded in 2022 by soccer legend Sergio "Kun" Aguero, FITCHIN quickly became the leading Spanish-speaking gaming platform. Partnering with Web2 and Web3 giants, esports teams like Leo Messi's KRÜ Esports, and creators like TheDonato it achieved an extended reach of 250M followers.
Clans Arena, the flagship product, enables the tokenization of gaming communities and engages users through an Own-to-Earn model in competitive tournaments for liquidity and real token price action. The Clans Arena leverages FITCHIN’s community hubs, tournament infrastructure, and THE HUB digital identity avatars, providing a 360 web3 entertainment experience for the user.
Fitchin Universe (CHIN) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Fitchin Universe (CHIN) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Fitchin Universe (CHIN) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Fitchin Universe (CHIN) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų CHIN tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek CHIN tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate CHIN tokenomiką, galite peržiūrėti CHIN tokeno kainą realiuoju laiku!
CHIN kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda CHIN? Mūsų CHIN kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Kodėl verta rinktis MEXC?
MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.