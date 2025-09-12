Daugiau apie CHIN

Fitchin Universe logotipas

Fitchin Universe kaina (CHIN)

Neįtraukta į sąrašą

1 CHIN į USD – tiesioginė kaina:

+0.70%1D
mexc
USD
Fitchin Universe (CHIN) kainos grafikas realiu laiku
Fitchin Universe (CHIN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+1.31%

+1.67%

+9.21%

+9.21%

Fitchin Universe (CHIN) realiojo laiko kaina yra $0.00631824. Per pastarąsias 24 valandas CHIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0060174 iki aukščiausios $ 0.00631687 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CHIN kaina yra $ 0.01110954, o žemiausia – $ 0.00443809.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CHIN per pastarąją valandą pasikeitė +1.31%, per 24 valandas – +1.67%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.21%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Fitchin Universe (CHIN) rinkos informacija

--
----

Dabartinė Fitchin Universe rinkos kapitalizacija yra $ 1.08M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CHIN apyvartoje yra 172.28M vienetų, o bendras kiekis siekia 999999620.7169405. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.29M

Fitchin Universe (CHIN) kainos istorija USD

Šiandienos Fitchin Universe kainos pokytis į USD: $ +0.00010394.
Fitchin Universe 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0014628096.
Fitchin Universe 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0011753449.
Fitchin Universe 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00234387292459305.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00010394+1.67%
30 dienų$ +0.0014628096+23.15%
60 dienų$ +0.0011753449+18.60%
90 dienų$ -0.00234387292459305-27.05%

Kas yra Fitchin Universe (CHIN)

FITCHIN Universe is a multi-layer ecosystem of competition, community engagement and tokenized entertainment bridging the gap between web2 gaming and web3. The ecosystem is powered by $CHIN, the gamer’s token. Founded in 2022 by soccer legend Sergio "Kun" Aguero, FITCHIN quickly became the leading Spanish-speaking gaming platform. Partnering with Web2 and Web3 giants, esports teams like Leo Messi's KRÜ Esports, and creators like TheDonato it achieved an extended reach of 250M followers. Clans Arena, the flagship product, enables the tokenization of gaming communities and engages users through an Own-to-Earn model in competitive tournaments for liquidity and real token price action. The Clans Arena leverages FITCHIN’s community hubs, tournament infrastructure, and THE HUB digital identity avatars, providing a 360 web3 entertainment experience for the user.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Fitchin Universe (CHIN) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Fitchin Universe kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Fitchin Universe (CHIN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Fitchin Universe (CHIN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Fitchin Universe prognozes.

Peržiūrėkite Fitchin Universe kainos prognozę dabar!

CHIN į vietos valiutas

Fitchin Universe (CHIN) Tokenomika

Supratimas apie Fitchin Universe (CHIN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CHINišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Fitchin Universe (CHIN)

Kiek Fitchin Universe(CHIN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CHIN kaina USD valiuta yra 0.00631824USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CHIN į USD kaina?
Dabartinė CHIN kaina USD valiuta yra $ 0.00631824. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Fitchin Universe rinkos kapitalizacija?
CHIN rinkos kapitalizacija yra $ 1.08MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CHIN apyvartoje?
CHIN apyvartoje yra 172.28MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CHIN kaina?
CHIN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01110954USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CHIN kaina?
CHIN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00443809USD.
Kokia yra CHIN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CHIN yra --USD.
Ar CHIN kaina šiais metais kils?
CHIN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CHIN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.