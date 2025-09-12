Daugiau apie FTP

FTP Kainos informacija

FTP Oficiali svetainė

FTP Tokenomika

FTP Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Fisttrumppump logotipas

Fisttrumppump kaina (FTP)

Neįtraukta į sąrašą

1 FTP į USD – tiesioginė kaina:

$0.103127
$0.103127$0.103127
+0.30%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Fisttrumppump (FTP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:34:30(UTC+8)

Fisttrumppump (FTP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.10225
$ 0.10225$ 0.10225
24 val. žemiausia
$ 0.105633
$ 0.105633$ 0.105633
24 val. aukščiausia

$ 0.10225
$ 0.10225$ 0.10225

$ 0.105633
$ 0.105633$ 0.105633

$ 5.14
$ 5.14$ 5.14

$ 0.02890718
$ 0.02890718$ 0.02890718

-2.15%

+0.34%

-23.25%

-23.25%

Fisttrumppump (FTP) realiojo laiko kaina yra $0.103127. Per pastarąsias 24 valandas FTP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.10225 iki aukščiausios $ 0.105633 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FTP kaina yra $ 5.14, o žemiausia – $ 0.02890718.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FTP per pastarąją valandą pasikeitė -2.15%, per 24 valandas – +0.34%, o per pastarąsias 7 dienas – -23.25%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Fisttrumppump (FTP) rinkos informacija

$ 103.13K
$ 103.13K$ 103.13K

--
----

$ 103.13K
$ 103.13K$ 103.13K

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

Dabartinė Fisttrumppump rinkos kapitalizacija yra $ 103.13K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FTP apyvartoje yra 1.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 103.13K

Fisttrumppump (FTP) kainos istorija USD

Šiandienos Fisttrumppump kainos pokytis į USD: $ +0.00034728.
Fisttrumppump 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0085218068.
Fisttrumppump 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0497857039.
Fisttrumppump 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.02824971351214904.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00034728+0.34%
30 dienų$ -0.0085218068-8.26%
60 dienų$ +0.0497857039+48.28%
90 dienų$ +0.02824971351214904+37.73%

Kas yra Fisttrumppump (FTP)

FTP symbolizes the power of the fist pump throughout the world. FTP is a politifi meme that has the team and the staying power to be a long lasting project on the ethereum blockchain. Backed by other politifi whales FTP has a tremendous foundation. The fist pump is recognized worldwide as a symbol of power, respect and resilience. The fist pump represents the strength of America and how important a solid leadership is! THE FIST STAYS PUMPED!!!!!

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Fisttrumppump (FTP) išteklius

Oficiali svetainė

Fisttrumppump kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Fisttrumppump (FTP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Fisttrumppump (FTP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Fisttrumppump prognozes.

Peržiūrėkite Fisttrumppump kainos prognozę dabar!

FTP į vietos valiutas

Fisttrumppump (FTP) Tokenomika

Supratimas apie Fisttrumppump (FTP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FTPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Fisttrumppump (FTP)

Kiek Fisttrumppump(FTP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FTP kaina USD valiuta yra 0.103127USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FTP į USD kaina?
Dabartinė FTP kaina USD valiuta yra $ 0.103127. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Fisttrumppump rinkos kapitalizacija?
FTP rinkos kapitalizacija yra $ 103.13KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FTP apyvartoje?
FTP apyvartoje yra 1.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FTP kaina?
FTP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 5.14USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FTP kaina?
FTP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.02890718USD.
Kokia yra FTP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FTP yra --USD.
Ar FTP kaina šiais metais kils?
FTP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FTP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:34:30(UTC+8)

Fisttrumppump (FTP) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.