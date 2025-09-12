Daugiau apie KEKELS

First Ever Meme Currency logotipas

First Ever Meme Currency kaina (KEKELS)

Neįtraukta į sąrašą

1 KEKELS į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-2.50%1D
mexc
USD
First Ever Meme Currency (KEKELS) kainos grafikas realiu laiku
First Ever Meme Currency (KEKELS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.58%

+7.10%

+7.10%

First Ever Meme Currency (KEKELS) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas KEKELS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KEKELS kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KEKELS per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -2.58%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

First Ever Meme Currency (KEKELS) rinkos informacija

$ 21.10K
$ 21.10K$ 21.10K

--
----

$ 21.10K
$ 21.10K$ 21.10K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė First Ever Meme Currency rinkos kapitalizacija yra $ 21.10K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KEKELS apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 21.10K

First Ever Meme Currency (KEKELS) kainos istorija USD

Šiandienos First Ever Meme Currency kainos pokytis į USD: $ 0.
First Ever Meme Currency 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
First Ever Meme Currency 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
First Ever Meme Currency 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-2.58%
30 dienų$ 0+1.21%
60 dienų$ 0-1.77%
90 dienų$ 0--

Kas yra First Ever Meme Currency (KEKELS)

KEKELS AS A MEME CURRENCY Kekels is a fictional currency of the satirical "People’s Republic of Kekistan," a meme-based "nation" from Reddit and 4chan. With a flag, "Cult of Kek," and Pepe the Frog, Kekistan parodies real countries. Kekels humorously represents value in this fictional world, with joking exchange rates like 1 Kekel = 0.1 EUR or 1 USD, but it has no real-world value.

First Ever Meme Currency (KEKELS) išteklius

Oficiali svetainė

First Ever Meme Currency kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos First Ever Meme Currency (KEKELS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų First Ever Meme Currency (KEKELS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes First Ever Meme Currency prognozes.

Peržiūrėkite First Ever Meme Currency kainos prognozę dabar!

KEKELS į vietos valiutas

First Ever Meme Currency (KEKELS) Tokenomika

Supratimas apie First Ever Meme Currency (KEKELS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KEKELSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie First Ever Meme Currency (KEKELS)

Kiek First Ever Meme Currency(KEKELS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KEKELS kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KEKELS į USD kaina?
Dabartinė KEKELS kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra First Ever Meme Currency rinkos kapitalizacija?
KEKELS rinkos kapitalizacija yra $ 21.10KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KEKELS apyvartoje?
KEKELS apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KEKELS kaina?
KEKELS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KEKELS kaina?
KEKELS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra KEKELS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KEKELS yra --USD.
Ar KEKELS kaina šiais metais kils?
KEKELS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KEKELS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.