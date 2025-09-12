First AI Owned Dog kaina (GRACIE)
First AI Owned Dog (GRACIE) realiojo laiko kaina yra $0.00000607. Per pastarąsias 24 valandas GRACIE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00000593 iki aukščiausios $ 0.0000061 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GRACIE kaina yra $ 0.00027086, o žemiausia – $ 0.0000035.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GRACIE per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -0.40%, o per pastarąsias 7 dienas – +15.24%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė First AI Owned Dog rinkos kapitalizacija yra $ 6.04K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GRACIE apyvartoje yra 995.13M vienetų, o bendras kiekis siekia 995134066.558723. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.04K
Šiandienos First AI Owned Dog kainos pokytis į USD: $ 0.
First AI Owned Dog 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000013815.
First AI Owned Dog 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000029641.
First AI Owned Dog 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-0.40%
|30 dienų
|$ +0.0000013815
|+22.76%
|60 dienų
|$ +0.0000029641
|+48.83%
|90 dienų
|$ 0
|--
$GRACIE is a blockchain-based project inspired by Noland Arbaugh’s loyal and beloved dog, Gracie. At its core, $GRACIE is more than just a token; it’s a community-driven initiative designed to bring people together through shared passions for charity, gaming, live streaming, and animal welfare. The project aims to build a bridge between the worlds of decentralized finance (DeFi) and real-world impact, creating a platform where digital assets are used to support meaningful causes. By leveraging blockchain technology, $GRACIE offers transparency, inclusivity, and accessibility, enabling its community to participate in charitable initiatives, engage in gaming-related activities, and connect through live-streamed events. The project’s mission is not only to raise awareness about animal welfare but also to provide financial support to rescue organizations, shelters, and adoption services. Additionally, $GRACIE fosters a fun and engaging ecosystem where holders can actively take part in shaping the project’s direction and giving back to the causes they care about most. This unique blend of philanthropy, entertainment, and community engagement makes $GRACIE stand out in the ever-growing crypto space. It’s not just a token; it’s a movement dedicated to making a positive impact, one paw at a time.
