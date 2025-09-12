Daugiau apie FBX

Finblox logotipas

Finblox kaina (FBX)

Neįtraukta į sąrašą

1 FBX į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Finblox (FBX) kainos grafikas realiu laiku
Finblox (FBX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02451834
$ 0.02451834$ 0.02451834

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-1.90%

-1.90%

Finblox (FBX) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas FBX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FBX kaina yra $ 0.02451834, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FBX per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -1.90%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Finblox (FBX) rinkos informacija

$ 28.92K
$ 28.92K$ 28.92K

--
----

$ 57.10K
$ 57.10K$ 57.10K

4.80B
4.80B 4.80B

9,467,196,555.349
9,467,196,555.349 9,467,196,555.349

Dabartinė Finblox rinkos kapitalizacija yra $ 28.92K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FBX apyvartoje yra 4.80B vienetų, o bendras kiekis siekia 9467196555.349. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 57.10K

Finblox (FBX) kainos istorija USD

Šiandienos Finblox kainos pokytis į USD: $ 0.
Finblox 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Finblox 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Finblox 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+1.02%
60 dienų$ 0+36.92%
90 dienų$ 0--

Kas yra Finblox (FBX)

The utility aspect of the token is a core of FBX, which incentivizes users to hold FBX tokens and participate in our loyalty and reward programs. Some of the benefits of these programs include earning better rewards on their assets, receiving discounts, and subsidized fees on transactions such as those within the exchange of cryptocurrencies, payments, and transfers. FBX token is also a governance token designed to give its users various rights and privileges to vote on issues that govern the development and growth of the Finblox ecosystem. Finblox plans to implement voting power in 2024.

Finblox (FBX) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Finblox kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Finblox (FBX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Finblox (FBX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Finblox prognozes.

Peržiūrėkite Finblox kainos prognozę dabar!

FBX į vietos valiutas

Finblox (FBX) Tokenomika

Supratimas apie Finblox (FBX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FBXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Finblox (FBX)

Kiek Finblox(FBX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FBX kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FBX į USD kaina?
Dabartinė FBX kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Finblox rinkos kapitalizacija?
FBX rinkos kapitalizacija yra $ 28.92KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FBX apyvartoje?
FBX apyvartoje yra 4.80BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FBX kaina?
FBX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.02451834USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FBX kaina?
FBX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra FBX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FBX yra --USD.
Ar FBX kaina šiais metais kils?
FBX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FBX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Finblox (FBX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.