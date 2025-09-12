Daugiau apie FILTER

Filter AI kaina (FILTER)

Neįtraukta į sąrašą

1 FILTER į USD – tiesioginė kaina:

$0.00041148
$0.00041148$0.00041148
+0.40%1D
Filter AI (FILTER) kainos grafikas realiu laiku
Filter AI (FILTER) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01982137
$ 0.01982137$ 0.01982137

$ 0
$ 0$ 0

+0.62%

+0.46%

-16.06%

-16.06%

Filter AI (FILTER) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas FILTER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FILTER kaina yra $ 0.01982137, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FILTER per pastarąją valandą pasikeitė +0.62%, per 24 valandas – +0.46%, o per pastarąsias 7 dienas – -16.06%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Filter AI (FILTER) rinkos informacija

$ 31.68K
$ 31.68K$ 31.68K

--
----

$ 31.68K
$ 31.68K$ 31.68K

77.00M
77.00M 77.00M

77,000,000.0
77,000,000.0 77,000,000.0

Dabartinė Filter AI rinkos kapitalizacija yra $ 31.68K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FILTER apyvartoje yra 77.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 77000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 31.68K

Filter AI (FILTER) kainos istorija USD

Šiandienos Filter AI kainos pokytis į USD: $ 0.
Filter AI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Filter AI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Filter AI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.46%
30 dienų$ 0-56.45%
60 dienų$ 0-56.83%
90 dienų$ 0--

Kas yra Filter AI (FILTER)

Filter AI (FILTER) išteklius

Oficiali svetainė

Filter AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Filter AI (FILTER) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Filter AI (FILTER) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Filter AI prognozes.

Peržiūrėkite Filter AI kainos prognozę dabar!

FILTER į vietos valiutas

Filter AI (FILTER) Tokenomika

Supratimas apie Filter AI (FILTER) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FILTERišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Filter AI (FILTER)

Kiek Filter AI(FILTER) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FILTER kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FILTER į USD kaina?
Dabartinė FILTER kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Filter AI rinkos kapitalizacija?
FILTER rinkos kapitalizacija yra $ 31.68KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FILTER apyvartoje?
FILTER apyvartoje yra 77.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FILTER kaina?
FILTER pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01982137USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FILTER kaina?
FILTER pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra FILTER prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FILTER yra --USD.
Ar FILTER kaina šiais metais kils?
FILTER šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FILTER kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.