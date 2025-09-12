Daugiau apie FEDJA

FEDJA CAT logotipas

FEDJA CAT kaina (FEDJA)

Neįtraukta į sąrašą

1 FEDJA į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
FEDJA CAT (FEDJA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:12:04(UTC+8)

FEDJA CAT (FEDJA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00116875
$ 0.00116875$ 0.00116875

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.07%

+0.07%

FEDJA CAT (FEDJA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas FEDJA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FEDJA kaina yra $ 0.00116875, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FEDJA per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +0.07%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

FEDJA CAT (FEDJA) rinkos informacija

$ 9.04K
$ 9.04K$ 9.04K

--
----

$ 9.04K
$ 9.04K$ 9.04K

999.96M
999.96M 999.96M

999,958,288.407608
999,958,288.407608 999,958,288.407608

Dabartinė FEDJA CAT rinkos kapitalizacija yra $ 9.04K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FEDJA apyvartoje yra 999.96M vienetų, o bendras kiekis siekia 999958288.407608. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.04K

FEDJA CAT (FEDJA) kainos istorija USD

Šiandienos FEDJA CAT kainos pokytis į USD: $ 0.
FEDJA CAT 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
FEDJA CAT 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
FEDJA CAT 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+192.29%
60 dienų$ 0-78.62%
90 dienų$ 0--

Kas yra FEDJA CAT (FEDJA)

The project is about a cat with Permanently startled looking face, with wonky legs. Loved by over 1.1 million followers on Tiktok and 400k followers on Instagram. Once a sick stray in Natalia's backyard, he was saved by a neighbour’s cat who licked him back to life. FEDJA ($FEDJA) is a quirky cat with misaligned eyes, wonky legs, and a love for cuddles and play. He also models cat products with charm.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

FEDJA CAT (FEDJA) išteklius

Oficiali svetainė

FEDJA CAT kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos FEDJA CAT (FEDJA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FEDJA CAT (FEDJA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FEDJA CAT prognozes.

Peržiūrėkite FEDJA CAT kainos prognozę dabar!

FEDJA į vietos valiutas

FEDJA CAT (FEDJA) Tokenomika

Supratimas apie FEDJA CAT (FEDJA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FEDJAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie FEDJA CAT (FEDJA)

Kiek FEDJA CAT(FEDJA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FEDJA kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FEDJA į USD kaina?
Dabartinė FEDJA kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra FEDJA CAT rinkos kapitalizacija?
FEDJA rinkos kapitalizacija yra $ 9.04KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FEDJA apyvartoje?
FEDJA apyvartoje yra 999.96MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FEDJA kaina?
FEDJA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00116875USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FEDJA kaina?
FEDJA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra FEDJA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FEDJA yra --USD.
Ar FEDJA kaina šiais metais kils?
FEDJA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FEDJA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.