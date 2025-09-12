Daugiau apie FATE

FATE on SUI logotipas

FATE on SUI kaina (FATE)

Neįtraukta į sąrašą

1 FATE į USD – tiesioginė kaina:

Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
FATE on SUI (FATE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:42:32(UTC+8)

FATE on SUI (FATE) kainos informacija (USD)

FATE on SUI (FATE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas FATE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FATE kaina yra $ 0.00195217, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FATE per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

FATE on SUI (FATE) rinkos informacija

Dabartinė FATE on SUI rinkos kapitalizacija yra $ 2.74K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FATE apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.74K

FATE on SUI (FATE) kainos istorija USD

Šiandienos FATE on SUI kainos pokytis į USD: $ 0.
FATE on SUI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
FATE on SUI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
FATE on SUI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+2.51%
60 dienų$ 0-37.52%
90 dienų$ 0--

Kas yra FATE on SUI (FATE)

$FATE is a meme coin built on the Sui blockchain that merges AI, fortune-telling, and Web3 culture for all the Degens out there. Users interact with the FATE Bot to ask questions—about life, trading, or memes—and receive mystic or absurd answers powered by real-time data. The project offers viral engagement, gamified predictions, and integrates physical and digital experiences for deeper community connection.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

FATE on SUI (FATE) išteklius

Oficiali svetainė

FATE on SUI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos FATE on SUI (FATE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FATE on SUI (FATE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FATE on SUI prognozes.

Peržiūrėkite FATE on SUI kainos prognozę dabar!

FATE į vietos valiutas

FATE on SUI (FATE) Tokenomika

Supratimas apie FATE on SUI (FATE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FATEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie FATE on SUI (FATE)

Kiek FATE on SUI(FATE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FATE kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FATE į USD kaina?
Dabartinė FATE kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra FATE on SUI rinkos kapitalizacija?
FATE rinkos kapitalizacija yra $ 2.74KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FATE apyvartoje?
FATE apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FATE kaina?
FATE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00195217USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FATE kaina?
FATE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra FATE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FATE yra --USD.
Ar FATE kaina šiais metais kils?
FATE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FATE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:42:32(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.