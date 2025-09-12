Daugiau apie $FARTMOMMY

FARTMOMMY kaina ($FARTMOMMY)

1 $FARTMOMMY į USD – tiesioginė kaina:

Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
FARTMOMMY ($FARTMOMMY) kainos grafikas realiu laiku
FARTMOMMY ($FARTMOMMY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
FARTMOMMY ($FARTMOMMY) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas $FARTMOMMY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $FARTMOMMY kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $FARTMOMMY per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -1.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.20%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

FARTMOMMY ($FARTMOMMY) rinkos informacija

Dabartinė FARTMOMMY rinkos kapitalizacija yra $ 45.38K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $FARTMOMMY apyvartoje yra 999.72M vienetų, o bendras kiekis siekia 999717885.854907. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 45.38K

FARTMOMMY ($FARTMOMMY) kainos istorija USD

Šiandienos FARTMOMMY kainos pokytis į USD: $ 0.
FARTMOMMY 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
FARTMOMMY 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
FARTMOMMY 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-1.11%
30 dienų$ 0-10.05%
60 dienų$ 0+37.99%
90 dienų$ 0--

Kas yra FARTMOMMY ($FARTMOMMY)

FARTMOMMY ($FARTMOMMY) is a community-driven meme token launched on the Solana blockchain. It is part of the Fart Dynasty, which includes other notable meme tokens like FARTBOY and FARTGIRL. The project leverages viral meme culture and decentralized community engagement to build a fun, interactive ecosystem. While primarily a meme token, it fosters an enthusiastic holder base and aims to expand through community-driven initiatives and social engagement campaigns within the crypto space.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje.

FARTMOMMY ($FARTMOMMY) išteklius

FARTMOMMY kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos FARTMOMMY ($FARTMOMMY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FARTMOMMY ($FARTMOMMY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FARTMOMMY prognozes.

Peržiūrėkite FARTMOMMY kainos prognozę dabar!

$FARTMOMMY į vietos valiutas

FARTMOMMY ($FARTMOMMY) Tokenomika

Supratimas apie FARTMOMMY ($FARTMOMMY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie $FARTMOMMYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie FARTMOMMY ($FARTMOMMY)

Kiek FARTMOMMY($FARTMOMMY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė $FARTMOMMY kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė $FARTMOMMY į USD kaina?
Dabartinė $FARTMOMMY kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra FARTMOMMY rinkos kapitalizacija?
$FARTMOMMY rinkos kapitalizacija yra $ 45.38KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra $FARTMOMMY apyvartoje?
$FARTMOMMY apyvartoje yra 999.72MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) $FARTMOMMY kaina?
$FARTMOMMY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) $FARTMOMMY kaina?
$FARTMOMMY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra $FARTMOMMY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis $FARTMOMMY yra --USD.
Ar $FARTMOMMY kaina šiais metais kils?
$FARTMOMMY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite $FARTMOMMY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
