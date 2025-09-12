Daugiau apie FU

Farting Unicorn logotipas

Farting Unicorn kaina (FU)

Neįtraukta į sąrašą

1 FU į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-2.50%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Farting Unicorn (FU) kainos grafikas realiu laiku
Farting Unicorn (FU) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01017719
$ 0.01017719$ 0.01017719

$ 0
$ 0$ 0

+0.58%

-2.57%

-1.44%

-1.44%

Farting Unicorn (FU) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas FU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FU kaina yra $ 0.01017719, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FU per pastarąją valandą pasikeitė +0.58%, per 24 valandas – -2.57%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.44%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Farting Unicorn (FU) rinkos informacija

$ 47.73K
$ 47.73K$ 47.73K

--
----

$ 47.73K
$ 47.73K$ 47.73K

899.58M
899.58M 899.58M

899,583,997.899199
899,583,997.899199 899,583,997.899199

Dabartinė Farting Unicorn rinkos kapitalizacija yra $ 47.73K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FU apyvartoje yra 899.58M vienetų, o bendras kiekis siekia 899583997.899199. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 47.73K

Farting Unicorn (FU) kainos istorija USD

Šiandienos Farting Unicorn kainos pokytis į USD: $ 0.
Farting Unicorn 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Farting Unicorn 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Farting Unicorn 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-2.57%
30 dienų$ 0-4.89%
60 dienų$ 0-24.48%
90 dienų$ 0--

Kas yra Farting Unicorn (FU)

Farting Unicorn ($FU) is a 100% community-driven cryptocurrency designed to bring fun, innovation, and transparency to the blockchain ecosystem. Evolving from its origins as a lighthearted concept, $FU has become a unique project that combines community collaboration, decentralized governance, and impactful utility. This whitepaper outlines the vision, technical framework, use cases, and roadmap for $FU.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Farting Unicorn (FU) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Farting Unicorn kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Farting Unicorn (FU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Farting Unicorn (FU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Farting Unicorn prognozes.

Peržiūrėkite Farting Unicorn kainos prognozę dabar!

FU į vietos valiutas

Farting Unicorn (FU) Tokenomika

Supratimas apie Farting Unicorn (FU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Farting Unicorn (FU)

Kiek Farting Unicorn(FU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FU kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FU į USD kaina?
Dabartinė FU kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Farting Unicorn rinkos kapitalizacija?
FU rinkos kapitalizacija yra $ 47.73KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FU apyvartoje?
FU apyvartoje yra 899.58MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FU kaina?
FU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01017719USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FU kaina?
FU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra FU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FU yra --USD.
Ar FU kaina šiais metais kils?
FU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:33:47(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.