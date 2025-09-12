Daugiau apie FARTGPT

FartGPT logotipas

FartGPT kaina (FARTGPT)

Neįtraukta į sąrašą

1 FARTGPT į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+5.90%1D
USD
FartGPT (FARTGPT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:42:18(UTC+8)

FartGPT (FARTGPT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.36%

+5.92%

+14.28%

+14.28%

FartGPT (FARTGPT) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas FARTGPT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FARTGPT kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FARTGPT per pastarąją valandą pasikeitė +1.36%, per 24 valandas – +5.92%, o per pastarąsias 7 dienas – +14.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

FartGPT (FARTGPT) rinkos informacija

$ 11.01K
$ 11.01K$ 11.01K

--
----

$ 11.01K
$ 11.01K$ 11.01K

999.60M
999.60M 999.60M

999,598,560.406433
999,598,560.406433 999,598,560.406433

Dabartinė FartGPT rinkos kapitalizacija yra $ 11.01K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FARTGPT apyvartoje yra 999.60M vienetų, o bendras kiekis siekia 999598560.406433. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 11.01K

FartGPT (FARTGPT) kainos istorija USD

Šiandienos FartGPT kainos pokytis į USD: $ 0.
FartGPT 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
FartGPT 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
FartGPT 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+5.92%
30 dienų$ 0+33.53%
60 dienų$ 0+1.51%
90 dienų$ 0--

Kas yra FartGPT (FARTGPT)

In a world hungry for computing power, one company dares to push the boundaries of energy and innovation. FartGPT is not just another tech company—it's a revolutionary force harnessing the untapped potential of beans and farts to generate the next era of AI-driven computing. Through our breakthrough Bio-Gas Quantum Processing (BQP) technology, we convert natural emissions into high-efficiency, low-carbon AI power, making data processing faster, greener, and hilariously sustainable. Our state-of-the-art Fart-Powered Data Centers run on a proprietary gas-capture and turbine system, turning what was once wasted into an infinite source of energy for AI training and machine learning. Backed by cutting-edge research and a commitment to renewable resources, FartGPT is turning digestion into digital transformation. Join us as we break wind—and break ground—on the future of computing. FartGPT: Breaking wind, breaking barriers.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

FartGPT (FARTGPT) išteklius

Oficiali svetainė

FartGPT kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos FartGPT (FARTGPT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FartGPT (FARTGPT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FartGPT prognozes.

Peržiūrėkite FartGPT kainos prognozę dabar!

FARTGPT į vietos valiutas

FartGPT (FARTGPT) Tokenomika

Supratimas apie FartGPT (FARTGPT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FARTGPTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie FartGPT (FARTGPT)

Kiek FartGPT(FARTGPT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FARTGPT kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FARTGPT į USD kaina?
Dabartinė FARTGPT kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra FartGPT rinkos kapitalizacija?
FARTGPT rinkos kapitalizacija yra $ 11.01KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FARTGPT apyvartoje?
FARTGPT apyvartoje yra 999.60MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FARTGPT kaina?
FARTGPT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FARTGPT kaina?
FARTGPT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra FARTGPT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FARTGPT yra --USD.
Ar FARTGPT kaina šiais metais kils?
FARTGPT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FARTGPT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:42:18(UTC+8)

FartGPT (FARTGPT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.