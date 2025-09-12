Daugiau apie SOLANA

FartGoatPenguButthole6900ai16z logotipas

FartGoatPenguButthole6900ai16z kaina (SOLANA)

Neįtraukta į sąrašą

1 SOLANA į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+2.10%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA) kainos grafikas realiu laiku
FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00002278
24 val. žemiausia
$ 0.00002368
24 val. aukščiausia

$ 0.00002278
$ 0.00002368
$ 0.00312922
$ 0.00001621
+1.29%

+2.64%

+9.23%

+9.23%

FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA) realiojo laiko kaina yra $0.00002366. Per pastarąsias 24 valandas SOLANA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00002278 iki aukščiausios $ 0.00002368 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SOLANA kaina yra $ 0.00312922, o žemiausia – $ 0.00001621.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SOLANA per pastarąją valandą pasikeitė +1.29%, per 24 valandas – +2.64%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.23%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA) rinkos informacija

$ 23.60K
--
$ 23.60K
998.69M
998,689,641.526747
Dabartinė FartGoatPenguButthole6900ai16z rinkos kapitalizacija yra $ 23.60K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SOLANA apyvartoje yra 998.69M vienetų, o bendras kiekis siekia 998689641.526747. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 23.60K

FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA) kainos istorija USD

Šiandienos FartGoatPenguButthole6900ai16z kainos pokytis į USD: $ 0.
FartGoatPenguButthole6900ai16z 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000048296.
FartGoatPenguButthole6900ai16z 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000027669.
FartGoatPenguButthole6900ai16z 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.64%
30 dienų$ +0.0000048296+20.41%
60 dienų$ +0.0000027669+11.69%
90 dienų$ 0--

Kas yra FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA)

The ticker $SOLANA represents a meme token embodying the current meta on the Solana blockchain. It combines elements from popular meme tokens like Fart, Goat, and Butthole, all humorously attributed to being "created by" AI. This token serves as both a parody and a satirical commentary on the proliferation of meme and AI-driven coins in the Solana ecosystem, encapsulating the absurdity and humor of the space.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA) išteklius

Oficiali svetainė

FartGoatPenguButthole6900ai16z kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FartGoatPenguButthole6900ai16z prognozes.

Peržiūrėkite FartGoatPenguButthole6900ai16z kainos prognozę dabar!

SOLANA į vietos valiutas

FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA) Tokenomika

Supratimas apie FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SOLANAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA)

Kiek FartGoatPenguButthole6900ai16z(SOLANA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SOLANA kaina USD valiuta yra 0.00002366USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SOLANA į USD kaina?
Dabartinė SOLANA kaina USD valiuta yra $ 0.00002366. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra FartGoatPenguButthole6900ai16z rinkos kapitalizacija?
SOLANA rinkos kapitalizacija yra $ 23.60KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SOLANA apyvartoje?
SOLANA apyvartoje yra 998.69MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SOLANA kaina?
SOLANA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00312922USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SOLANA kaina?
SOLANA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00001621USD.
Kokia yra SOLANA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SOLANA yra --USD.
Ar SOLANA kaina šiais metais kils?
SOLANA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SOLANA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.