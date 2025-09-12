Daugiau apie FARTGIRL

FARTGIRL Kainos informacija

FARTGIRL Oficiali svetainė

FARTGIRL Tokenomika

FARTGIRL Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

FARTGIRL logotipas

FARTGIRL kaina (FARTGIRL)

Neįtraukta į sąrašą

1 FARTGIRL į USD – tiesioginė kaina:

$0.00131918
$0.00131918$0.00131918
+1.50%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
FARTGIRL (FARTGIRL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:30:49(UTC+8)

FARTGIRL (FARTGIRL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00125591
$ 0.00125591$ 0.00125591
24 val. žemiausia
$ 0.00132484
$ 0.00132484$ 0.00132484
24 val. aukščiausia

$ 0.00125591
$ 0.00125591$ 0.00125591

$ 0.00132484
$ 0.00132484$ 0.00132484

$ 0.01226974
$ 0.01226974$ 0.01226974

$ 0.00073588
$ 0.00073588$ 0.00073588

-0.26%

+1.52%

+1.85%

+1.85%

FARTGIRL (FARTGIRL) realiojo laiko kaina yra $0.00131918. Per pastarąsias 24 valandas FARTGIRL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00125591 iki aukščiausios $ 0.00132484 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FARTGIRL kaina yra $ 0.01226974, o žemiausia – $ 0.00073588.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FARTGIRL per pastarąją valandą pasikeitė -0.26%, per 24 valandas – +1.52%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.85%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

FARTGIRL (FARTGIRL) rinkos informacija

$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M

--
----

$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė FARTGIRL rinkos kapitalizacija yra $ 1.32M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FARTGIRL apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.32M

FARTGIRL (FARTGIRL) kainos istorija USD

Šiandienos FARTGIRL kainos pokytis į USD: $ 0.
FARTGIRL 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000051327.
FARTGIRL 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002608714.
FARTGIRL 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0004342614710680167.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.52%
30 dienų$ -0.0000051327-0.38%
60 dienų$ -0.0002608714-19.77%
90 dienų$ -0.0004342614710680167-24.76%

Kas yra FARTGIRL (FARTGIRL)

FARTGIRL is the dynamic sidekick to FARTBOY, a meme token that has captured the attention of the crypto community with its unique blend of humor, trust, and a vibrant community spirit. FARTGIRL is not your typical superhero; she's a vigilante with a quirky and memorable power - her ability to wield the FART as a weapon against any adversary. Her special skill allows her to confuse, disarm, or even launch villains into retreat with a well-timed gas attack. In the world of cryptocurrencies, where seriousness often reigns, FARTGIRL brings laughter and light-heartedness, rallying a community around the joy of memes and the power of collective spirit.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

FARTGIRL (FARTGIRL) išteklius

Oficiali svetainė

FARTGIRL kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos FARTGIRL (FARTGIRL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FARTGIRL (FARTGIRL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FARTGIRL prognozes.

Peržiūrėkite FARTGIRL kainos prognozę dabar!

FARTGIRL į vietos valiutas

FARTGIRL (FARTGIRL) Tokenomika

Supratimas apie FARTGIRL (FARTGIRL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FARTGIRLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie FARTGIRL (FARTGIRL)

Kiek FARTGIRL(FARTGIRL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FARTGIRL kaina USD valiuta yra 0.00131918USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FARTGIRL į USD kaina?
Dabartinė FARTGIRL kaina USD valiuta yra $ 0.00131918. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra FARTGIRL rinkos kapitalizacija?
FARTGIRL rinkos kapitalizacija yra $ 1.32MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FARTGIRL apyvartoje?
FARTGIRL apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FARTGIRL kaina?
FARTGIRL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01226974USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FARTGIRL kaina?
FARTGIRL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00073588USD.
Kokia yra FARTGIRL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FARTGIRL yra --USD.
Ar FARTGIRL kaina šiais metais kils?
FARTGIRL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FARTGIRL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:30:49(UTC+8)

FARTGIRL (FARTGIRL) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.