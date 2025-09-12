Daugiau apie F/ACC

Fart Accelerationism kaina (F/ACC)

Neįtraukta į sąrašą

1 F/ACC į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+1.70%1D
Fart Accelerationism (F/ACC) kainos grafikas realiu laiku
Fart Accelerationism (F/ACC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00001445$ 0.00001445
24 val. žemiausia
$ 0.00001491$ 0.00001491
24 val. aukščiausia

$ 0.00001445$ 0.00001445

$ 0.00001491$ 0.00001491

$ 0.00414195$ 0.00414195

$ 0.00000961$ 0.00000961

+0.95%

+2.18%

+12.38%

+12.38%

Fart Accelerationism (F/ACC) realiojo laiko kaina yra $0.00001491. Per pastarąsias 24 valandas F/ACC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00001445 iki aukščiausios $ 0.00001491 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia F/ACC kaina yra $ 0.00414195, o žemiausia – $ 0.00000961.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, F/ACC per pastarąją valandą pasikeitė +0.95%, per 24 valandas – +2.18%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Fart Accelerationism (F/ACC) rinkos informacija

$ 14.90K
--
----

$ 14.90K$ 14.90K

999.71M 999.71M

999,711,759.029947 999,711,759.029947

Dabartinė Fart Accelerationism rinkos kapitalizacija yra $ 14.90K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. F/ACC apyvartoje yra 999.71M vienetų, o bendras kiekis siekia 999711759.029947. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 14.90K

Fart Accelerationism (F/ACC) kainos istorija USD

Šiandienos Fart Accelerationism kainos pokytis į USD: $ 0.
Fart Accelerationism 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000018909.
Fart Accelerationism 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000033439.
Fart Accelerationism 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.000001795417376951133.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.18%
30 dienų$ +0.0000018909+12.68%
60 dienų$ +0.0000033439+22.43%
90 dienų$ -0.000001795417376951133-10.74%

Kas yra Fart Accelerationism (F/ACC)

There once a dev that decided to eat a very bean rich meal after which he had the fastest fart on the planet. Unfortunately he ran out of gas quickly and he was never really able to accelerate the project. Our spouses complain about farting all the time so you could say we never really run out of gas. It only made sense to CTO this beauty of a meme. We will try break the world record for fastest fart to have ever been recorded on chain.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Fart Accelerationism (F/ACC) išteklius

Oficiali svetainė

Fart Accelerationism kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Fart Accelerationism (F/ACC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Fart Accelerationism (F/ACC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Fart Accelerationism prognozes.

Peržiūrėkite Fart Accelerationism kainos prognozę dabar!

F/ACC į vietos valiutas

Fart Accelerationism (F/ACC) Tokenomika

Supratimas apie Fart Accelerationism (F/ACC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie F/ACCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Fart Accelerationism (F/ACC)

Kiek Fart Accelerationism(F/ACC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė F/ACC kaina USD valiuta yra 0.00001491USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė F/ACC į USD kaina?
Dabartinė F/ACC kaina USD valiuta yra $ 0.00001491. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Fart Accelerationism rinkos kapitalizacija?
F/ACC rinkos kapitalizacija yra $ 14.90KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra F/ACC apyvartoje?
F/ACC apyvartoje yra 999.71MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) F/ACC kaina?
F/ACC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00414195USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) F/ACC kaina?
F/ACC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00000961USD.
Kokia yra F/ACC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis F/ACC yra --USD.
Ar F/ACC kaina šiais metais kils?
F/ACC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite F/ACC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.