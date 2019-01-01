FalconsInu (FALCON) Tokenomika
Falcons Inu is a blockchain-based project that integrates gaming, market making, and NFTs to build a comprehensive ecosystem. Central to this ecosystem are the Falcons Cards Game, a Market Making Solution, and an NFTs Marketplace. The project aims to offer users a diverse range of engaging and practical tools in the crypto space, combining entertainment with financial utility. The Falcons Cards Game provides an interactive and enjoyable experience, allowing players to engage with blockchain technology through a gamified approach. The Market Making Solution offers a sophisticated tool designed to enhance liquidity and stability within the crypto markets, catering to both individual and institutional needs. The NFTs Marketplace facilitates the creation, trading, and collection of digital assets, enabling users to explore and participate in the evolving world of NFTs.
Overall, Falcons Inu's purpose is to merge entertainment with practical applications in the crypto world, creating a dynamic and multifaceted platform that meets the needs of gamers, traders, and NFT enthusiasts alike.
FalconsInu (FALCON) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti FalconsInu (FALCON) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų FALCON tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek FALCON tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate FALCON tokenomiką, galite peržiūrėti FALCON tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.