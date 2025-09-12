Daugiau apie FAITHCOIN

faithcoin kaina (FAITHCOIN)

1 FAITHCOIN į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+1.00%1D
faithcoin (FAITHCOIN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:42:04(UTC+8)

faithcoin (FAITHCOIN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00000749
$ 0.00000749
24 val. žemiausia
$ 0.00000762
$ 0.00000762
24 val. aukščiausia

$ 0.00000749
$ 0.00000749

$ 0.00000762
$ 0.00000762

$ 0.00013115
$ 0.00013115

$ 0.0000056
$ 0.0000056

--

+1.05%

+11.99%

+11.99%

faithcoin (FAITHCOIN) realiojo laiko kaina yra $0.00000762. Per pastarąsias 24 valandas FAITHCOIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00000749 iki aukščiausios $ 0.00000762 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FAITHCOIN kaina yra $ 0.00013115, o žemiausia – $ 0.0000056.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FAITHCOIN per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +1.05%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.99%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

faithcoin (FAITHCOIN) rinkos informacija

$ 7.20K
$ 7.20K

--
----

$ 7.20K
$ 7.20K$ 7.20K

945.90M
945.90M

945,903,455.435853
945,903,455.435853

Dabartinė faithcoin rinkos kapitalizacija yra $ 7.20K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FAITHCOIN apyvartoje yra 945.90M vienetų, o bendras kiekis siekia 945903455.435853. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.20K

faithcoin (FAITHCOIN) kainos istorija USD

Šiandienos faithcoin kainos pokytis į USD: $ 0.
faithcoin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000010339.
faithcoin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000009451.
faithcoin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.05%
30 dienų$ +0.0000010339+13.57%
60 dienų$ +0.0000009451+12.40%
90 dienų$ 0--

Kas yra faithcoin (FAITHCOIN)

faithcoin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos faithcoin (FAITHCOIN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų faithcoin (FAITHCOIN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes faithcoin prognozes.

Peržiūrėkite faithcoin kainos prognozę dabar!

FAITHCOIN į vietos valiutas

faithcoin (FAITHCOIN) Tokenomika

Supratimas apie faithcoin (FAITHCOIN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FAITHCOINišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie faithcoin (FAITHCOIN)

Kiek faithcoin(FAITHCOIN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FAITHCOIN kaina USD valiuta yra 0.00000762USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FAITHCOIN į USD kaina?
Dabartinė FAITHCOIN kaina USD valiuta yra $ 0.00000762. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra faithcoin rinkos kapitalizacija?
FAITHCOIN rinkos kapitalizacija yra $ 7.20KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FAITHCOIN apyvartoje?
FAITHCOIN apyvartoje yra 945.90MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FAITHCOIN kaina?
FAITHCOIN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00013115USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FAITHCOIN kaina?
FAITHCOIN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0000056USD.
Kokia yra FAITHCOIN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FAITHCOIN yra --USD.
Ar FAITHCOIN kaina šiais metais kils?
FAITHCOIN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FAITHCOIN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:42:04(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.