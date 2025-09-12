Daugiau apie FAB

Fabric kaina (FAB)

Neįtraukta į sąrašą

1 FAB į USD – tiesioginė kaina:

Fabric (FAB) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:41:51(UTC+8)

Fabric (FAB) kainos informacija (USD)

Fabric (FAB) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas FAB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FAB kaina yra $ 0.426348, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FAB per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.46%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Fabric (FAB) rinkos informacija

Dabartinė Fabric rinkos kapitalizacija yra $ 124.94, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FAB apyvartoje yra 134.86M vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 463.22

Fabric (FAB) kainos istorija USD

Šiandienos Fabric kainos pokytis į USD: $ 0.
Fabric 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Fabric 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Fabric 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.00%
30 dienų$ 0+10.38%
60 dienų$ 0+11.50%
90 dienų$ 0--

Kas yra Fabric (FAB)

In a nutshell, FABRIC is a synthetic asset issuance protocol built on Solana. All synthetic assets are collateralized by FAB tokens and other supported collateral tokens. These must be locked in a collateral pool to enable the issuance of synthetic assets, known as SPL Synthetics. ‌ Users directly interact with the FABRIC protocol, requiring no counterparties and avoiding common issues experienced on exchanges such as liquidity or slippage issues. Once minted, users can trade these SPL Synthetics on the Serum DEX.

Fabric (FAB) išteklius

Oficiali svetainė

Fabric kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Fabric (FAB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Fabric (FAB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Fabric prognozes.

Peržiūrėkite Fabric kainos prognozę dabar!

FAB į vietos valiutas

Fabric (FAB) Tokenomika

Supratimas apie Fabric (FAB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FABišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Fabric (FAB)

Kiek Fabric(FAB) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FAB kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FAB į USD kaina?
Dabartinė FAB kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Fabric rinkos kapitalizacija?
FAB rinkos kapitalizacija yra $ 124.94USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FAB apyvartoje?
FAB apyvartoje yra 134.86MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FAB kaina?
FAB pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.426348USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FAB kaina?
FAB pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra FAB prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FAB yra --USD.
Ar FAB kaina šiais metais kils?
FAB šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FAB kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:41:51(UTC+8)

Fabric (FAB) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.