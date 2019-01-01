Fable Of The Dragon (TYRANT) Tokenomika

Fable Of The Dragon (TYRANT) Tokenomika
Fable Of The Dragon (TYRANT) Informacija

$TYRANT is a 0% Tax token is based on Vitalik's Twitter profile description linking to an animated 12-minute Tyrant Dragon Fable film.

Our mission is to help fuel anti-aging research around the world through special programs, donations and community.

The $TYRANT community is also powering a brand new utility set to change the art of self-expression and cause marketing in the Web 3 world.

Oficiali svetainė:
https://fableofthedragon.com/

Fable Of The Dragon (TYRANT) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Fable Of The Dragon (TYRANT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 395.42K
$ 395.42K
Bendra pasiūla:
$ 10.00M
$ 10.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 10.00M
$ 10.00M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 395.42K
$ 395.42K
Visų laikų rekordas:
$ 0.965567
$ 0.965567
Visų laikų minimumas:
$ 0.00326539
$ 0.00326539
Dabartinė kaina:
$ 0.03953582
$ 0.03953582

Fable Of The Dragon (TYRANT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Fable Of The Dragon (TYRANT) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų TYRANT tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek TYRANT tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate TYRANT tokenomiką, galite peržiūrėti TYRANT tokeno kainą realiuoju laiku!

TYRANT kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda TYRANT? Mūsų TYRANT kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.