EYE Am Watching You kaina (EYE)

Neįtraukta į sąrašą

1 EYE į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+1.50%1D
EYE Am Watching You (EYE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:33:24(UTC+8)

EYE Am Watching You (EYE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0078418
$ 0.0078418$ 0.0078418

$ 0
$ 0$ 0

+0.60%

+1.59%

+11.87%

+11.87%

EYE Am Watching You (EYE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas EYE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EYE kaina yra $ 0.0078418, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EYE per pastarąją valandą pasikeitė +0.60%, per 24 valandas – +1.59%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.87%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

EYE Am Watching You (EYE) rinkos informacija

$ 90.35K
$ 90.35K$ 90.35K

--
----

$ 90.35K
$ 90.35K$ 90.35K

955.42M
955.42M 955.42M

955,422,106.0
955,422,106.0 955,422,106.0

Dabartinė EYE Am Watching You rinkos kapitalizacija yra $ 90.35K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. EYE apyvartoje yra 955.42M vienetų, o bendras kiekis siekia 955422106.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 90.35K

EYE Am Watching You (EYE) kainos istorija USD

Šiandienos EYE Am Watching You kainos pokytis į USD: $ 0.
EYE Am Watching You 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
EYE Am Watching You 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
EYE Am Watching You 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.59%
30 dienų$ 0+12.39%
60 dienų$ 0+11.56%
90 dienų$ 0--

Kas yra EYE Am Watching You (EYE)

You want to make money, right? Don't pretend you're not here for that... we see everything. The Eye is watching every move you make.

EYE Am Watching You (EYE) išteklius

Oficiali svetainė

EYE Am Watching You kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos EYE Am Watching You (EYE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų EYE Am Watching You (EYE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes EYE Am Watching You prognozes.

Peržiūrėkite EYE Am Watching You kainos prognozę dabar!

EYE į vietos valiutas

EYE Am Watching You (EYE) Tokenomika

Supratimas apie EYE Am Watching You (EYE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EYEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie EYE Am Watching You (EYE)

Kiek EYE Am Watching You(EYE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė EYE kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė EYE į USD kaina?
Dabartinė EYE kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra EYE Am Watching You rinkos kapitalizacija?
EYE rinkos kapitalizacija yra $ 90.35KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra EYE apyvartoje?
EYE apyvartoje yra 955.42MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) EYE kaina?
EYE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0078418USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) EYE kaina?
EYE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra EYE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis EYE yra --USD.
Ar EYE kaina šiais metais kils?
EYE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite EYE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.