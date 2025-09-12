Evin Token kaina (EVIN)
Evin Token (EVIN) realiojo laiko kaina yra $0.00900625. Per pastarąsias 24 valandas EVIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EVIN kaina yra $ 0.491699, o žemiausia – $ 0.00539557.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EVIN per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -0.15%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Evin Token rinkos kapitalizacija yra $ 8.51K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. EVIN apyvartoje yra 945.00K vienetų, o bendras kiekis siekia 994999.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.96K
Šiandienos Evin Token kainos pokytis į USD: $ 0.
Evin Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0001903137.
Evin Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0010064070.
Evin Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.001289645192395378.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|--
|30 dienų
|$ +0.0001903137
|+2.11%
|60 dienų
|$ +0.0010064070
|+11.17%
|90 dienų
|$ +0.001289645192395378
|+16.71%
Evin Token is focused on developing innovative AI-based solutions to promote a healthy lifestyle. Our project aims to combine the power of artificial intelligence with blockchain technology to offer users tools that enhance both their physical and mental well-being. Our first product, the Evin Telegram Airdrop Bot, is launching this week, designed to engage our community and reward active participation. We are also in the development phase of an AI-based Healthy Life Assistant Mobile App, scheduled for launch in Q4 2024. This app will provide personalized health advice, reminders for healthy habits, and opportunities to earn tokens through activities like walking, further incentivizing users to maintain a healthy lifestyle. By leveraging AI and community-driven incentives, Evin Token seeks to create a comprehensive ecosystem that supports and rewards a healthier life.
Kiek kainuos Evin Token (EVIN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Evin Token (EVIN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Evin Token prognozes.
Peržiūrėkite Evin Token kainos prognozę dabar!
Supratimas apie Evin Token (EVIN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EVINišsamią tokeno tokenomiką dabar!
