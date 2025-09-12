Daugiau apie EVEAI

Eve AI logotipas

Eve AI kaina (EVEAI)

Neįtraukta į sąrašą

1 EVEAI į USD – tiesioginė kaina:

-0.30%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Eve AI (EVEAI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:18:23(UTC+8)

Eve AI (EVEAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-2.35%

-0.38%

-2.51%

-2.51%

Eve AI (EVEAI) realiojo laiko kaina yra $0.00136071. Per pastarąsias 24 valandas EVEAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0013602 iki aukščiausios $ 0.00140056 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EVEAI kaina yra $ 0.205454, o žemiausia – $ 0.00128919.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EVEAI per pastarąją valandą pasikeitė -2.35%, per 24 valandas – -0.38%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.51%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Eve AI (EVEAI) rinkos informacija

--
----

Dabartinė Eve AI rinkos kapitalizacija yra $ 117.82K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. EVEAI apyvartoje yra 86.59M vienetų, o bendras kiekis siekia 86589838.49362345. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 117.82K

Eve AI (EVEAI) kainos istorija USD

Šiandienos Eve AI kainos pokytis į USD: $ 0.
Eve AI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0004254849.
Eve AI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0006283585.
Eve AI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0008406799332154157.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.38%
30 dienų$ -0.0004254849-31.26%
60 dienų$ -0.0006283585-46.17%
90 dienų$ -0.0008406799332154157-38.18%

Kas yra Eve AI (EVEAI)

EVEAI is a groundbreaking cryptocurrency project that aims to bridge the gap between artificial and human intelligence. Their innovative technology allows users to create stunning visuals with the help of AI, which meets decentralization and web3 with their unique EVEAI dapp. The project offers both a free and premium version, with premium features available to users who hold EVEAI tokens. The premium features include access to all models, watermark removal, upscaling of high-quality images, image-to-image, and many more... The team behind EVEAI has created the first AI Digital Girlfriend that users can interact with, adding an exciting level of engagement to the technology. The project is committed to continuously improving its protocol and adding new features, such as text-to-video,audio on DG and more... The use of EVEAI token as a means of unlocking premium features aligns with the broader cryptocurrency community's values of decentralization and democratization, giving users more control over their access to the technology. The ability to generate images from text has the potential to revolutionize the way designers, artists, and creatives create visual content. EVEAI's commitment to delivering cutting-edge technology and improving the user experience makes them a project worth following. With their innovative approach and dedication to advancing their technology, EVEAI is set to become a leader in the intersection of AI, Web3, and visual content creation.

Eve AI (EVEAI) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Eve AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Eve AI (EVEAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Eve AI (EVEAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Eve AI prognozes.

Peržiūrėkite Eve AI kainos prognozę dabar!

EVEAI į vietos valiutas

Eve AI (EVEAI) Tokenomika

Supratimas apie Eve AI (EVEAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EVEAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Eve AI (EVEAI)

Kiek Eve AI(EVEAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė EVEAI kaina USD valiuta yra 0.00136071USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė EVEAI į USD kaina?
Dabartinė EVEAI kaina USD valiuta yra $ 0.00136071. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Eve AI rinkos kapitalizacija?
EVEAI rinkos kapitalizacija yra $ 117.82KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra EVEAI apyvartoje?
EVEAI apyvartoje yra 86.59MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) EVEAI kaina?
EVEAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.205454USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) EVEAI kaina?
EVEAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00128919USD.
Kokia yra EVEAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis EVEAI yra --USD.
Ar EVEAI kaina šiais metais kils?
EVEAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite EVEAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:18:23(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.