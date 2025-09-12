Eve AI kaina (EVEAI)
Eve AI (EVEAI) realiojo laiko kaina yra $0.00136071. Per pastarąsias 24 valandas EVEAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0013602 iki aukščiausios $ 0.00140056 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EVEAI kaina yra $ 0.205454, o žemiausia – $ 0.00128919.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EVEAI per pastarąją valandą pasikeitė -2.35%, per 24 valandas – -0.38%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.51%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Eve AI rinkos kapitalizacija yra $ 117.82K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. EVEAI apyvartoje yra 86.59M vienetų, o bendras kiekis siekia 86589838.49362345. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 117.82K
Šiandienos Eve AI kainos pokytis į USD: $ 0.
Eve AI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0004254849.
Eve AI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0006283585.
Eve AI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0008406799332154157.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-0.38%
|30 dienų
|$ -0.0004254849
|-31.26%
|60 dienų
|$ -0.0006283585
|-46.17%
|90 dienų
|$ -0.0008406799332154157
|-38.18%
EVEAI is a groundbreaking cryptocurrency project that aims to bridge the gap between artificial and human intelligence. Their innovative technology allows users to create stunning visuals with the help of AI, which meets decentralization and web3 with their unique EVEAI dapp. The project offers both a free and premium version, with premium features available to users who hold EVEAI tokens. The premium features include access to all models, watermark removal, upscaling of high-quality images, image-to-image, and many more... The team behind EVEAI has created the first AI Digital Girlfriend that users can interact with, adding an exciting level of engagement to the technology. The project is committed to continuously improving its protocol and adding new features, such as text-to-video,audio on DG and more... The use of EVEAI token as a means of unlocking premium features aligns with the broader cryptocurrency community's values of decentralization and democratization, giving users more control over their access to the technology. The ability to generate images from text has the potential to revolutionize the way designers, artists, and creatives create visual content. EVEAI's commitment to delivering cutting-edge technology and improving the user experience makes them a project worth following. With their innovative approach and dedication to advancing their technology, EVEAI is set to become a leader in the intersection of AI, Web3, and visual content creation.
