Daugiau apie EURCV

EURCV Kainos informacija

EURCV Oficiali svetainė

EURCV Tokenomika

EURCV Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

EUR CoinVertible logotipas

EUR CoinVertible kaina (EURCV)

Neįtraukta į sąrašą

1 EURCV į USD – tiesioginė kaina:

$1.17
$1.17$1.17
+0.10%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
EUR CoinVertible (EURCV) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:00:29(UTC+8)

EUR CoinVertible (EURCV) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.17
$ 1.17$ 1.17
24 val. žemiausia
$ 1.17
$ 1.17$ 1.17
24 val. aukščiausia

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 1.18
$ 1.18$ 1.18

$ 0.988513
$ 0.988513$ 0.988513

+0.25%

+0.15%

+0.92%

+0.92%

EUR CoinVertible (EURCV) realiojo laiko kaina yra $1.17. Per pastarąsias 24 valandas EURCV svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.17 iki aukščiausios $ 1.17 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EURCV kaina yra $ 1.18, o žemiausia – $ 0.988513.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EURCV per pastarąją valandą pasikeitė +0.25%, per 24 valandas – +0.15%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.92%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

EUR CoinVertible (EURCV) rinkos informacija

$ 49.27M
$ 49.27M$ 49.27M

--
----

$ 49.27M
$ 49.27M$ 49.27M

42.00M
42.00M 42.00M

41,995,365.0
41,995,365.0 41,995,365.0

Dabartinė EUR CoinVertible rinkos kapitalizacija yra $ 49.27M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. EURCV apyvartoje yra 42.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 41995365.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 49.27M

EUR CoinVertible (EURCV) kainos istorija USD

Šiandienos EUR CoinVertible kainos pokytis į USD: $ +0.00181191.
EUR CoinVertible 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0112561020.
EUR CoinVertible 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0020198880.
EUR CoinVertible 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0177244146889686.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00181191+0.15%
30 dienų$ +0.0112561020+0.96%
60 dienų$ -0.0020198880-0.17%
90 dienų$ +0.0177244146889686+1.54%

Kas yra EUR CoinVertible (EURCV)

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

EUR CoinVertible (EURCV) išteklius

Oficiali svetainė

EUR CoinVertible kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos EUR CoinVertible (EURCV) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų EUR CoinVertible (EURCV) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes EUR CoinVertible prognozes.

Peržiūrėkite EUR CoinVertible kainos prognozę dabar!

EURCV į vietos valiutas

EUR CoinVertible (EURCV) Tokenomika

Supratimas apie EUR CoinVertible (EURCV) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EURCVišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie EUR CoinVertible (EURCV)

Kiek EUR CoinVertible(EURCV) verta (-as) šiandien?
Dabartinė EURCV kaina USD valiuta yra 1.17USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė EURCV į USD kaina?
Dabartinė EURCV kaina USD valiuta yra $ 1.17. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra EUR CoinVertible rinkos kapitalizacija?
EURCV rinkos kapitalizacija yra $ 49.27MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra EURCV apyvartoje?
EURCV apyvartoje yra 42.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) EURCV kaina?
EURCV pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.18USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) EURCV kaina?
EURCV pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.988513USD.
Kokia yra EURCV prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis EURCV yra --USD.
Ar EURCV kaina šiais metais kils?
EURCV šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite EURCV kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:00:29(UTC+8)

EUR CoinVertible (EURCV) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.