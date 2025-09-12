ETHforestAI kaina (ETHFAI)
ETHforestAI (ETHFAI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas ETHFAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ETHFAI kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ETHFAI per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.62%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.11%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė ETHforestAI rinkos kapitalizacija yra $ 9.60K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ETHFAI apyvartoje yra 22.57B vienetų, o bendras kiekis siekia 99595898000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 42.35K
Šiandienos ETHforestAI kainos pokytis į USD: $ 0.
ETHforestAI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
ETHforestAI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
ETHforestAI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.62%
|30 dienų
|$ 0
|-13.71%
|60 dienų
|$ 0
|+20.57%
|90 dienų
|$ 0
|--
What is the project about? ETHforestAI is a Web3 learning platform with an integrated AI chatbot, built-in Learn-To-Earn, Real Yield and Creator Economy elements. The platform is built around a unique approach to education, providing users with a fun and interactive way to learn about Web3 and decentralized technologies. What makes your project unique? Combining our AI chatbot and Learning platform together creates a good connection between the two and our users can learn with ease. History of your project. We've been working for a few months on this project behind the scenes and launched it on the Arbitrum blockhain on 16th of March 2023. What’s next for your project? End of Q1 - 1. Public early alpha of the AI chatbot Early Q2 - 1. Quiz system implementation in the platform Q2 - 2. Beta version of the learning platform, which will include most of the planned mechanics End of Q2 - 3. Public beta version of the AI chatbot Q3 - Full implementation of the platform and AI What can your token be used for? $ETHFAI is currently used for trading and supporting our ecosystem. It will also be used as a whitelist for our holders to be able to access the AI chatbot.
Supratimas apie ETHforestAI (ETHFAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ETHFAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
