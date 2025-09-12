Ethereum Origins kaina (LAPUTA)
Ethereum Origins (LAPUTA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas LAPUTA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LAPUTA kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LAPUTA per pastarąją valandą pasikeitė +0.63%, per 24 valandas – +1.21%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.64%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Ethereum Origins rinkos kapitalizacija yra $ 25.39K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. LAPUTA apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 25.39K
Šiandienos Ethereum Origins kainos pokytis į USD: $ 0.
Ethereum Origins 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Ethereum Origins 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Ethereum Origins 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+1.21%
|30 dienų
|$ 0
|-0.61%
|60 dienų
|$ 0
|+12.50%
|90 dienų
|$ 0
|--
"Laputa : Castle in the Sky" is the source of inspiration of @VitalikButerin for the creation of Ethereum Brought to life! The CTO team is striving to get the word out on all social media crypto platforms in a fun and educational way. Ethereum and the Castle on the Hill: A Conceptual Exploration Disclaimer: While there isn't a direct, documented connection between Ethereum and the song "Castle on the Hill" by Ed Sheeran, there are intriguing parallels that can be drawn between the themes of the song and the philosophy behind Ethereum. Key Themes in "Castle on the Hill" * Nostalgia and longing: The song reflects on a simpler time, a "castle on the hill," often associated with childhood innocence and security. * Change and loss: The singer confronts the challenges of growing up and the inevitable changes that accompany it. * Resilience and perseverance: Despite the challenges, there's a determination to overcome adversity and hold onto cherished memories. Parallels with Ethereum * Decentralization and Community: Ethereum's blockchain technology fosters a decentralized community, much like the "castle on the hill" representing a close-knit community. Both Ethereum and the movie Castle on the hill seek to break free from traditional constraints and embrace innovation. Ethereum's underlying technology aims to be resilient against attacks and provide a secure foundation for decentralized applications, much like the castle symbolizing a place of safety and security. Ethereum, as a pioneer in this space, strives to build a platform that upholds these ideals, even as it faces challenges and evolves.
