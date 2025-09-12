Daugiau apie ETHM

ETHM Kainos informacija

ETHM Baltoji knyga

ETHM Oficiali svetainė

ETHM Tokenomika

ETHM Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Ethereum Meta logotipas

Ethereum Meta kaina (ETHM)

Neįtraukta į sąrašą

1 ETHM į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+41.30%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Ethereum Meta (ETHM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:09:29(UTC+8)

Ethereum Meta (ETHM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04141247
$ 0.04141247$ 0.04141247

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

-3.81%

+41.38%

-24.62%

-24.62%

Ethereum Meta (ETHM) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas ETHM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ETHM kaina yra $ 0.04141247, o žemiausia – $ 0.0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ETHM per pastarąją valandą pasikeitė -3.81%, per 24 valandas – +41.38%, o per pastarąsias 7 dienas – -24.62%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Ethereum Meta (ETHM) rinkos informacija

$ 21.45K
$ 21.45K$ 21.45K

--
----

$ 21.45K
$ 21.45K$ 21.45K

3,001,091.10T
3,001,091.10T 3,001,091.10T

3.001091098999999e+18
3.001091098999999e+18 3.001091098999999e+18

Dabartinė Ethereum Meta rinkos kapitalizacija yra $ 21.45K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ETHM apyvartoje yra 3,001,091.10T vienetų, o bendras kiekis siekia 3.001091098999999e+18. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 21.45K

Ethereum Meta (ETHM) kainos istorija USD

Šiandienos Ethereum Meta kainos pokytis į USD: $ 0.
Ethereum Meta 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Ethereum Meta 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Ethereum Meta 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+41.38%
30 dienų$ 0-33.62%
60 dienų$ 0-51.89%
90 dienų$ 0--

Kas yra Ethereum Meta (ETHM)

Ethereum Meta addresses a major weakness in Ethereum: the lack of privacy. Ethereum Meta enables smart contracts where no friend, family, nor foe can see what you bought or for how much. We are working on Smart Contract Mixer. After Ethereum platform implements Zero-Knowledge Snarks, we will add this feature to our system. Moreover, Ethereum Meta token is a foundation of the Anonymous E-Market Place that we are building to be accessible by Tor Browser and provide fully anonymous experience.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Ethereum Meta (ETHM) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Ethereum Meta kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Ethereum Meta (ETHM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ethereum Meta (ETHM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ethereum Meta prognozes.

Peržiūrėkite Ethereum Meta kainos prognozę dabar!

ETHM į vietos valiutas

Ethereum Meta (ETHM) Tokenomika

Supratimas apie Ethereum Meta (ETHM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ETHMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Ethereum Meta (ETHM)

Kiek Ethereum Meta(ETHM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ETHM kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ETHM į USD kaina?
Dabartinė ETHM kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Ethereum Meta rinkos kapitalizacija?
ETHM rinkos kapitalizacija yra $ 21.45KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ETHM apyvartoje?
ETHM apyvartoje yra 3,001,091.10TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ETHM kaina?
ETHM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.04141247USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ETHM kaina?
ETHM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0USD.
Kokia yra ETHM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ETHM yra --USD.
Ar ETHM kaina šiais metais kils?
ETHM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ETHM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:09:29(UTC+8)

Ethereum Meta (ETHM) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.