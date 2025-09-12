ETF The Token kaina (ETF)
ETF The Token (ETF) realiojo laiko kaina yra $0.00334893. Per pastarąsias 24 valandas ETF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ETF kaina yra $ 0.617664, o žemiausia – $ 0.00152818.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ETF per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -6.86%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė ETF The Token rinkos kapitalizacija yra $ 70.33K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ETF apyvartoje yra 21.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 70.33K
Šiandienos ETF The Token kainos pokytis į USD: $ 0.
ETF The Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001926274.
ETF The Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0003851601.
ETF The Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|--
|30 dienų
|$ -0.0001926274
|-5.75%
|60 dienų
|$ +0.0003851601
|+11.50%
|90 dienų
|$ 0
|--
What is the project about? $ETF stands as the bridge between memetic value and one of the most pivotal catalysts crypto has ever seen: spot BTC ETF applications and the SEC's decisions surrounding them. What makes your project unique? ETF The Token draws upon the unique spot BTC ETF narrative, allowing for the gamification of the pending ETF applications and building a community of like-minded crypto enthusiasts. History of your project. ETF The Token was launched on September 1, 2023 on the decentralized exchange Uniswap. What’s next for your project? ETF The Token gamifies each SEC decision regarding the pending spot ETF applications. Please refer to the website etf.live for a detailed roadmap. What can your token be used for? Currently, ETF The Token can be exchanged on Uniswap and can also function as any other ERC-20 token.
