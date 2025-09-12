Daugiau apie BAHIA

Esporte Clube Bahia Fan Token kaina (BAHIA)

Neįtraukta į sąrašą

1 BAHIA į USD – tiesioginė kaina:

$0.076165
$0.076165$0.076165
0.00%1D
Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA) kainos grafikas realiu laiku
Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.076165
$ 0.076165$ 0.076165
24 val. žemiausia
$ 0.076165
$ 0.076165$ 0.076165
24 val. aukščiausia

$ 0.076165
$ 0.076165$ 0.076165

$ 0.076165
$ 0.076165$ 0.076165

$ 1.37
$ 1.37$ 1.37

$ 0.072402
$ 0.072402$ 0.072402

--

0.00%

+3.19%

+3.19%

Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA) realiojo laiko kaina yra $0.076165. Per pastarąsias 24 valandas BAHIA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.076165 iki aukščiausios $ 0.076165 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BAHIA kaina yra $ 1.37, o žemiausia – $ 0.072402.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BAHIA per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.19%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA) rinkos informacija

$ 76.24K
$ 76.24K$ 76.24K

--
----

$ 761.65K
$ 761.65K$ 761.65K

1.00M
1.00M 1.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Dabartinė Esporte Clube Bahia Fan Token rinkos kapitalizacija yra $ 76.24K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BAHIA apyvartoje yra 1.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 761.65K

Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA) kainos istorija USD

Šiandienos Esporte Clube Bahia Fan Token kainos pokytis į USD: $ 0.0.
Esporte Clube Bahia Fan Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0183751870.
Esporte Clube Bahia Fan Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0331646325.
Esporte Clube Bahia Fan Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.1005449624969139.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0.00.00%
30 dienų$ -0.0183751870-24.12%
60 dienų$ -0.0331646325-43.54%
90 dienų$ -0.1005449624969139-56.89%

Kas yra Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA)

Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more. The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje.

Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA) išteklius

Oficiali svetainė

Esporte Clube Bahia Fan Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Esporte Clube Bahia Fan Token prognozes.

Peržiūrėkite Esporte Clube Bahia Fan Token kainos prognozę dabar!

BAHIA į vietos valiutas

Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA) Tokenomika

Supratimas apie Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BAHIAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA)

Kiek Esporte Clube Bahia Fan Token(BAHIA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BAHIA kaina USD valiuta yra 0.076165USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BAHIA į USD kaina?
Dabartinė BAHIA kaina USD valiuta yra $ 0.076165. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Esporte Clube Bahia Fan Token rinkos kapitalizacija?
BAHIA rinkos kapitalizacija yra $ 76.24KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BAHIA apyvartoje?
BAHIA apyvartoje yra 1.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BAHIA kaina?
BAHIA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.37USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BAHIA kaina?
BAHIA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.072402USD.
Kokia yra BAHIA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BAHIA yra --USD.
Ar BAHIA kaina šiais metais kils?
BAHIA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BAHIA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.