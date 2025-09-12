Daugiau apie EQU

EQU Kainos informacija

EQU Baltoji knyga

EQU Oficiali svetainė

EQU Tokenomika

EQU Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Equation logotipas

Equation kaina (EQU)

Neįtraukta į sąrašą

1 EQU į USD – tiesioginė kaina:

$0.0172278
$0.0172278$0.0172278
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Equation (EQU) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:39:40(UTC+8)

Equation (EQU) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 55.09
$ 55.09$ 55.09

$ 0.00580789
$ 0.00580789$ 0.00580789

--

--

0.00%

0.00%

Equation (EQU) realiojo laiko kaina yra $0.0172278. Per pastarąsias 24 valandas EQU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EQU kaina yra $ 55.09, o žemiausia – $ 0.00580789.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EQU per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Equation (EQU) rinkos informacija

$ 17.85K
$ 17.85K$ 17.85K

--
----

$ 37.28K
$ 37.28K$ 37.28K

1.04M
1.04M 1.04M

2,164,012.199843723
2,164,012.199843723 2,164,012.199843723

Dabartinė Equation rinkos kapitalizacija yra $ 17.85K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. EQU apyvartoje yra 1.04M vienetų, o bendras kiekis siekia 2164012.199843723. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 37.28K

Equation (EQU) kainos istorija USD

Šiandienos Equation kainos pokytis į USD: $ 0.
Equation 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0043056768.
Equation 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0132587233.
Equation 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ +0.0043056768+24.99%
60 dienų$ +0.0132587233+76.96%
90 dienų$ 0--

Kas yra Equation (EQU)

Equation is a decentralized perpetual contract built on Arbitrum. With its innovative BRMM model, Equation provides both traders and Liquidity Providers (LPs) with up to 200x leverage, enabling traders to establish larger and unrestricted positions while enhancing capital efficiency for LPs. As one of the DeFi protocols advocating for the resurgence of the 'Fair Launch', Equation stands as a testament to the power of community-driven innovation in shaping the future of decentralized finance. It prioritizes security and transparency, providing traders with a reliable and secure environment for perpetual trading participation.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Equation (EQU) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Equation kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Equation (EQU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Equation (EQU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Equation prognozes.

Peržiūrėkite Equation kainos prognozę dabar!

EQU į vietos valiutas

Equation (EQU) Tokenomika

Supratimas apie Equation (EQU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EQUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Equation (EQU)

Kiek Equation(EQU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė EQU kaina USD valiuta yra 0.0172278USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė EQU į USD kaina?
Dabartinė EQU kaina USD valiuta yra $ 0.0172278. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Equation rinkos kapitalizacija?
EQU rinkos kapitalizacija yra $ 17.85KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra EQU apyvartoje?
EQU apyvartoje yra 1.04MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) EQU kaina?
EQU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 55.09USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) EQU kaina?
EQU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00580789USD.
Kokia yra EQU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis EQU yra --USD.
Ar EQU kaina šiais metais kils?
EQU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite EQU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:39:40(UTC+8)

Equation (EQU) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.