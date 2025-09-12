Daugiau apie EOSDAC

eosDAC logotipas

eosDAC kaina (EOSDAC)

Neįtraukta į sąrašą

1 EOSDAC į USD – tiesioginė kaina:

$0.00011345
$0.00011345$0.00011345
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
eosDAC (EOSDAC) kainos grafikas realiu laiku
eosDAC (EOSDAC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.273916
$ 0.273916$ 0.273916

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.07%

+0.07%

eosDAC (EOSDAC) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas EOSDAC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EOSDAC kaina yra $ 0.273916, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EOSDAC per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +0.07%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

eosDAC (EOSDAC) rinkos informacija

$ 109.13K
$ 109.13K$ 109.13K

--
----

$ 136.14K
$ 136.14K$ 136.14K

961.92M
961.92M 961.92M

1,200,000,000.0
1,200,000,000.0 1,200,000,000.0

Dabartinė eosDAC rinkos kapitalizacija yra $ 109.13K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. EOSDAC apyvartoje yra 961.92M vienetų, o bendras kiekis siekia 1200000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 136.14K

eosDAC (EOSDAC) kainos istorija USD

Šiandienos eosDAC kainos pokytis į USD: $ 0.
eosDAC 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
eosDAC 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
eosDAC 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0-0.56%
60 dienų$ 0-2.62%
90 dienų$ 0--

Kas yra eosDAC (EOSDAC)

EosDAC is currently an ERC-20 standard token on the Ethereum blockchain. Once the EOS platform launches, the ERC20 token contract will be frozen and the ledger will be transferred over to EOS through a process, defined by the launch team, that will be described on the eosDAC website and social media channels. BlockMaker Ltd has created a total token supply for eosDAC of 1,200,000,000. These tokens represent the community members of eosDAC, who will own and control the DAC (Decentralised Autonomous Community) once it is launched on the EOS blockchain in June 2018. EosDAC will seek to have it’s tokens listed on a number of major cryptocurrency exchanges. 75% of eosDAC tokens (900,000,000) have been allocated for an airdrop to EOS token holders. All EOS token holders holding over 100 tokens* at the end of Day 300 of the EOS crowdsale (April 15th 2018, 01:00:00 UTC) will receive 1 eosDAC token for each EOS token that they hold, these tokens will be transferred directly into their Ethereum (ERC20 compatible) wallet. The actual airdrop will be made as soon as possible after this date and after we have run necessary tests and checks. All Ethereum accounts that have 100 or more EOS tokens in them at the snapshot on the 15th April will automatically receive the airdrop. Any accounts with less than 100 tokens will not automatically receive the airdrop but will be eligible (until 15th May 2018) to apply using eosdac.io/airdrop. While eosDAC will now include Crypto Exchange wallets in the airdrop, you will need to contact your exchange directly to check that they will distribute the eosDAC tokens to an eosDAC wallet under your control. If your exchange is not prepared to do this you would need to withdraw your EOS tokens to an exchange that does support the eosDAC airdrop, or better still to an ethereum address for which you have the private key. Most exchanges will support airdrop distributions as long as they receive enough customers requesting them to.

eosDAC (EOSDAC) išteklius

Oficiali svetainė

eosDAC kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos eosDAC (EOSDAC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų eosDAC (EOSDAC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes eosDAC prognozes.

Peržiūrėkite eosDAC kainos prognozę dabar!

EOSDAC į vietos valiutas

eosDAC (EOSDAC) Tokenomika

Supratimas apie eosDAC (EOSDAC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EOSDACišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie eosDAC (EOSDAC)

Kiek eosDAC(EOSDAC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė EOSDAC kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė EOSDAC į USD kaina?
Dabartinė EOSDAC kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra eosDAC rinkos kapitalizacija?
EOSDAC rinkos kapitalizacija yra $ 109.13KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra EOSDAC apyvartoje?
EOSDAC apyvartoje yra 961.92MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) EOSDAC kaina?
EOSDAC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.273916USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) EOSDAC kaina?
EOSDAC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra EOSDAC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis EOSDAC yra --USD.
Ar EOSDAC kaina šiais metais kils?
EOSDAC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite EOSDAC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.