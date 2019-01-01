EnteriseCoin (ENT) Tokenomika
"Enterise emerges as a comprehensive solution to this challenge: a Web3-based platform for the production and distribution of independent cinematic content, integrating blockchain technology to ensure transparency, decentralization, and sustainability. At the heart of this ecosystem lies the ENT Token, designed to fulfill financial, governance, and community engagement functions within the platform.
With Enterise, we aim to create an environment where screenwriters, directors, and audiences collectively participate in the journey of cinematic creation—where every contribution is recognized, and value is distributed fairly."
EnteriseCoin (ENT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti EnteriseCoin (ENT) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ENT tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek ENT tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate ENT tokenomiką, galite peržiūrėti ENT tokeno kainą realiuoju laiku!
