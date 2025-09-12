Daugiau apie KRYPT

KRYPT Kainos informacija

KRYPT Baltoji knyga

KRYPT Oficiali svetainė

KRYPT Tokenomika

KRYPT Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

EnKrypto logotipas

EnKrypto kaina (KRYPT)

Neįtraukta į sąrašą

1 KRYPT į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+0.10%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
EnKrypto (KRYPT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:39:25(UTC+8)

EnKrypto (KRYPT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01708923
$ 0.01708923$ 0.01708923

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.18%

+4.63%

+4.63%

EnKrypto (KRYPT) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas KRYPT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KRYPT kaina yra $ 0.01708923, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KRYPT per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.18%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.63%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

EnKrypto (KRYPT) rinkos informacija

$ 11.66K
$ 11.66K$ 11.66K

--
----

$ 12.18K
$ 12.18K$ 12.18K

957.11M
957.11M 957.11M

999,984,931.441526
999,984,931.441526 999,984,931.441526

Dabartinė EnKrypto rinkos kapitalizacija yra $ 11.66K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KRYPT apyvartoje yra 957.11M vienetų, o bendras kiekis siekia 999984931.441526. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.18K

EnKrypto (KRYPT) kainos istorija USD

Šiandienos EnKrypto kainos pokytis į USD: $ 0.
EnKrypto 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
EnKrypto 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
EnKrypto 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.18%
30 dienų$ 0-63.76%
60 dienų$ 0+66.25%
90 dienų$ 0--

Kas yra EnKrypto (KRYPT)

This is a super memecoin, based on a clever meme playing on the fact that Superman's Dog name was Krypto. There are new technologies put into place that are meant to implement bots and AI in order to protect people's funds and trades and will automatically be triggered when certain events take place. There will be many other projects that will be branched off of this, such as merchandise, NFTs, games, media and other technologies.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

EnKrypto (KRYPT) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

EnKrypto kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos EnKrypto (KRYPT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų EnKrypto (KRYPT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes EnKrypto prognozes.

Peržiūrėkite EnKrypto kainos prognozę dabar!

KRYPT į vietos valiutas

EnKrypto (KRYPT) Tokenomika

Supratimas apie EnKrypto (KRYPT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KRYPTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie EnKrypto (KRYPT)

Kiek EnKrypto(KRYPT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KRYPT kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KRYPT į USD kaina?
Dabartinė KRYPT kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra EnKrypto rinkos kapitalizacija?
KRYPT rinkos kapitalizacija yra $ 11.66KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KRYPT apyvartoje?
KRYPT apyvartoje yra 957.11MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KRYPT kaina?
KRYPT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01708923USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KRYPT kaina?
KRYPT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra KRYPT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KRYPT yra --USD.
Ar KRYPT kaina šiais metais kils?
KRYPT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KRYPT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:39:25(UTC+8)

EnKrypto (KRYPT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.