End Wokeness (WOKE) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieEnd Wokeness (WOKE), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
End Wokeness (WOKE) Informacija

End Wokeness is a community-driven cryptocurrency project that emphasizes social awareness.

The community’s native token, $WOKE, is built on the Solana blockchain using the SPL standard.

The project aims to establish a transparent ecosystem among token holders. The opinions and participation of the community play a key role in shaping the future of End Wokeness.

The project features a memetic theme, using humor and critique to create social awareness. This theme enables the community to build a unique cultural movement through social media and digital platforms.

The $WOKE token has a maximum supply of 985,999,998 and a total supply of 970,840,644.84 all of which are in circulation.

Oficiali svetainė:
https://www.endwokeness.org

End Wokeness (WOKE) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius End Wokeness (WOKE) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 2.40K
$ 2.40K
Bendra pasiūla:
$ 970.84M
$ 970.84M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 970.84M
$ 970.84M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 2.40K
$ 2.40K
Visų laikų rekordas:
$ 0.00213808
$ 0.00213808
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0
$ 0

End Wokeness (WOKE) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti End Wokeness (WOKE) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų WOKE tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek WOKE tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate WOKE tokenomiką, galite peržiūrėti WOKE tokeno kainą realiuoju laiku!

WOKE kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda WOKE? Mūsų WOKE kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

