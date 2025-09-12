End Wokeness kaina (WOKE)
+13.39%
+12.29%
+74.50%
+74.50%
End Wokeness (WOKE) realiojo laiko kaina yra $0.00000331. Per pastarąsias 24 valandas WOKE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00000286 iki aukščiausios $ 0.00000342 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WOKE kaina yra $ 0.00213808, o žemiausia – $ 0.00000141.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WOKE per pastarąją valandą pasikeitė +13.39%, per 24 valandas – +12.29%, o per pastarąsias 7 dienas – +74.50%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė End Wokeness rinkos kapitalizacija yra $ 3.21K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WOKE apyvartoje yra 970.84M vienetų, o bendras kiekis siekia 970840644.84. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.21K
Šiandienos End Wokeness kainos pokytis į USD: $ 0.
End Wokeness 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000026279.
End Wokeness 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000006614.
End Wokeness 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000017942435819852861.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+12.29%
|30 dienų
|$ +0.0000026279
|+79.39%
|60 dienų
|$ +0.0000006614
|+19.98%
|90 dienų
|$ +0.0000017942435819852861
|+118.37%
End Wokeness is a community-driven cryptocurrency project that emphasizes social awareness. The community’s native token, $WOKE, is built on the Solana blockchain using the SPL standard. The project aims to establish a transparent ecosystem among token holders. The opinions and participation of the community play a key role in shaping the future of End Wokeness. The project features a memetic theme, using humor and critique to create social awareness. This theme enables the community to build a unique cultural movement through social media and digital platforms. The $WOKE token has a maximum supply of 985,999,998 and a total supply of 970,840,644.84 all of which are in circulation.
MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!
Kiek kainuos End Wokeness (WOKE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų End Wokeness (WOKE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes End Wokeness prognozes.
Peržiūrėkite End Wokeness kainos prognozę dabar!
Supratimas apie End Wokeness (WOKE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WOKEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.