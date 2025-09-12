End Federal Reserve kaina (EFR)
End Federal Reserve (EFR) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas EFR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EFR kaina yra $ 0.02534461, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EFR per pastarąją valandą pasikeitė +0.77%, per 24 valandas – +2.84%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.75%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė End Federal Reserve rinkos kapitalizacija yra $ 22.64K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. EFR apyvartoje yra 999.83M vienetų, o bendras kiekis siekia 999827027.478454. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 22.64K
Šiandienos End Federal Reserve kainos pokytis į USD: $ 0.
End Federal Reserve 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
End Federal Reserve 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
End Federal Reserve 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+2.84%
|30 dienų
|$ 0
|+19.27%
|60 dienų
|$ 0
|+11.01%
|90 dienų
|$ 0
|--
It’s time to CTO the dollar, The notoriously down trending currency of the U.S. has reached it’s generational top. The dollar has infinite supply, constantly being printed and printed by those with no regard for what it does to the little guy. Is this in whose hands you wish to leave your wealth??? No more. It’s time to CTO the dollar IT’S TIME FOR THE MEME REVOLUTION. THIS BULL CYCLE OUR MISSION IS SIMPLE: TO FLIP THE DOLLAR. There are 2T USD in circulation. While the Fed holds 6.967 TRILLION US DOLLARS. All of it is worth nothing, and not in our hands or control. $EFR is purely in the hands of the people. Held only by those worthy of this vision. Our first target will be to flip the amount of $ in FED holdings. AKA 6.969 trillion mcap…
