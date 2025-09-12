Elons Gamertag kaina (RANDOM9)
+0.72%
+1.81%
+1.81%
Elons Gamertag (RANDOM9) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas RANDOM9 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RANDOM9 kaina yra $ 0.00134296, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RANDOM9 per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.72%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.81%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Elons Gamertag rinkos kapitalizacija yra $ 42.07K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. RANDOM9 apyvartoje yra 979.81M vienetų, o bendras kiekis siekia 979807724.9198991. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 42.07K
Šiandienos Elons Gamertag kainos pokytis į USD: $ 0.
Elons Gamertag 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Elons Gamertag 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Elons Gamertag 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.72%
|30 dienų
|$ 0
|-4.75%
|60 dienų
|$ 0
|+12.90%
|90 dienų
|$ 0
|--
RANDOM9 is a memecoin that represents Elon Musk's hoppy and gaming user tag. RANDOM9 is purely a memecoin with no utility projects. RANDOM9 is the same gaming user tag that Elon Musk has been using for multiple years. This has been confirmed by him. RANDOM9 started as a memecoin after Elon Musk kept streaming video games from RANDOM9 account. The project goal is to spread the fun meme culture around the video game industry. There are no utilities. This project is not associated in any way with Elon Musk.
Supratimas apie Elons Gamertag (RANDOM9) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RANDOM9išsamią tokeno tokenomiką dabar!
