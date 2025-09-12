Daugiau apie ELONIA

Elonia Trump logotipas

Elonia Trump kaina (ELONIA)

Neįtraukta į sąrašą

1 ELONIA į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+2.30%1D
mexc
USD
Elonia Trump (ELONIA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:58:26(UTC+8)

Elonia Trump (ELONIA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.37%

+2.34%

+13.09%

+13.09%

Elonia Trump (ELONIA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas ELONIA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ELONIA kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ELONIA per pastarąją valandą pasikeitė -0.37%, per 24 valandas – +2.34%, o per pastarąsias 7 dienas – +13.09%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Elonia Trump (ELONIA) rinkos informacija

$ 260.85K
$ 260.85K$ 260.85K

--
----

$ 260.85K
$ 260.85K$ 260.85K

68.29B
68.29B 68.29B

68,291,671,173.81222
68,291,671,173.81222 68,291,671,173.81222

Dabartinė Elonia Trump rinkos kapitalizacija yra $ 260.85K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ELONIA apyvartoje yra 68.29B vienetų, o bendras kiekis siekia 68291671173.81222. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 260.85K

Elonia Trump (ELONIA) kainos istorija USD

Šiandienos Elonia Trump kainos pokytis į USD: $ 0.
Elonia Trump 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Elonia Trump 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Elonia Trump 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.34%
30 dienų$ 0-1.16%
60 dienų$ 0+9.54%
90 dienų$ 0--

Kas yra Elonia Trump (ELONIA)

A fun community based token to honor the true First Lady of the USA Elonia Trump. Elonia Trump is a meme token based on the Solana blockchain. With the ticker $ELONIA and a supply of 69,420,000,000 tokens. $ELONIA was 100% fair launched on Raydium with 100% of the tokens being put into the liquidity pool. All initial liquidity has been burnt. Elonia Trump is a project which will go as far as it's community takes it. Elonia is community focused and community feedback is what steers the project.

Elonia Trump (ELONIA) išteklius

Oficiali svetainė

Elonia Trump kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Elonia Trump (ELONIA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Elonia Trump (ELONIA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Elonia Trump prognozes.

Peržiūrėkite Elonia Trump kainos prognozę dabar!

ELONIA į vietos valiutas

Elonia Trump (ELONIA) Tokenomika

Supratimas apie Elonia Trump (ELONIA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ELONIAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Elonia Trump (ELONIA)

Kiek Elonia Trump(ELONIA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ELONIA kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ELONIA į USD kaina?
Dabartinė ELONIA kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Elonia Trump rinkos kapitalizacija?
ELONIA rinkos kapitalizacija yra $ 260.85KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ELONIA apyvartoje?
ELONIA apyvartoje yra 68.29BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ELONIA kaina?
ELONIA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ELONIA kaina?
ELONIA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra ELONIA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ELONIA yra --USD.
Ar ELONIA kaina šiais metais kils?
ELONIA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ELONIA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:58:26(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

