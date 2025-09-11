Daugiau apie EEFI

Elastic Finance Token kaina (EEFI)

1 EEFI į USD – tiesioginė kaina:

$31.71
+0.50%1D
Elastic Finance Token (EEFI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:11:56(UTC+8)

Elastic Finance Token (EEFI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 31.25
24 val. žemiausia
$ 32.46
24 val. aukščiausia

$ 31.25
$ 32.46
$ 486.79
$ 31.21
+0.09%

+0.58%

-14.81%

-14.81%

Elastic Finance Token (EEFI) realiojo laiko kaina yra $31.71. Per pastarąsias 24 valandas EEFI svyravo nuo žemiausios kainos $ 31.25 iki aukščiausios $ 32.46 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EEFI kaina yra $ 486.79, o žemiausia – $ 31.21.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EEFI per pastarąją valandą pasikeitė +0.09%, per 24 valandas – +0.58%, o per pastarąsias 7 dienas – -14.81%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Elastic Finance Token (EEFI) rinkos informacija

$ 1.84M
--
$ 1.84M
58.03K
58,029.00962171962
Dabartinė Elastic Finance Token rinkos kapitalizacija yra $ 1.84M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. EEFI apyvartoje yra 58.03K vienetų, o bendras kiekis siekia 58029.00962171962. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.84M

Elastic Finance Token (EEFI) kainos istorija USD

Šiandienos Elastic Finance Token kainos pokytis į USD: $ +0.184332.
Elastic Finance Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -10.8453939510.
Elastic Finance Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -6.9061748070.
Elastic Finance Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.184332+0.58%
30 dienų$ -10.8453939510-34.20%
60 dienų$ -6.9061748070-21.77%
90 dienų$ 0--

Kas yra Elastic Finance Token (EEFI)

Elastic Protocol is an ecosystem of unique yield strategies that help you earn yield, amplify, and stretch it across all market conditions. We take a different balanced approach to finding and creating yield opportunities in the ever changing crypto markets. Our strategies help users stay protected and hedged from volatility risks while having the ability to generate outsized returns in any market... The $EEFI token is key to all this.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje.

Elastic Finance Token (EEFI) išteklius

Oficiali svetainė

Elastic Finance Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Elastic Finance Token (EEFI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Elastic Finance Token (EEFI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Elastic Finance Token prognozes.

Peržiūrėkite Elastic Finance Token kainos prognozę dabar!

EEFI į vietos valiutas

Elastic Finance Token (EEFI) Tokenomika

Supratimas apie Elastic Finance Token (EEFI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EEFIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Elastic Finance Token (EEFI)

Kiek Elastic Finance Token(EEFI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė EEFI kaina USD valiuta yra 31.71USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė EEFI į USD kaina?
Dabartinė EEFI kaina USD valiuta yra $ 31.71. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Elastic Finance Token rinkos kapitalizacija?
EEFI rinkos kapitalizacija yra $ 1.84MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra EEFI apyvartoje?
EEFI apyvartoje yra 58.03KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) EEFI kaina?
EEFI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 486.79USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) EEFI kaina?
EEFI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 31.21USD.
Kokia yra EEFI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis EEFI yra --USD.
Ar EEFI kaina šiais metais kils?
EEFI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite EEFI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Elastic Finance Token (EEFI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.