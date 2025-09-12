Daugiau apie DORITO

El Dorito logotipas

El Dorito kaina (DORITO)

Neįtraukta į sąrašą

1 DORITO į USD – tiesioginė kaina:

$0.03244715
$0.03244715$0.03244715
+3.00%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
El Dorito (DORITO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:28:32(UTC+8)

El Dorito (DORITO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.03130296
$ 0.03130296$ 0.03130296
24 val. žemiausia
$ 0.03242648
$ 0.03242648$ 0.03242648
24 val. aukščiausia

$ 0.03130296
$ 0.03130296$ 0.03130296

$ 0.03242648
$ 0.03242648$ 0.03242648

$ 0.210234
$ 0.210234$ 0.210234

$ 0.01779741
$ 0.01779741$ 0.01779741

+0.45%

+3.10%

+5.20%

+5.20%

El Dorito (DORITO) realiojo laiko kaina yra $0.03244715. Per pastarąsias 24 valandas DORITO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03130296 iki aukščiausios $ 0.03242648 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DORITO kaina yra $ 0.210234, o žemiausia – $ 0.01779741.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DORITO per pastarąją valandą pasikeitė +0.45%, per 24 valandas – +3.10%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.20%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

El Dorito (DORITO) rinkos informacija

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

--
----

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

33.33M
33.33M 33.33M

33,333,236.53951506
33,333,236.53951506 33,333,236.53951506

Dabartinė El Dorito rinkos kapitalizacija yra $ 1.08M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DORITO apyvartoje yra 33.33M vienetų, o bendras kiekis siekia 33333236.53951506. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.08M

El Dorito (DORITO) kainos istorija USD

Šiandienos El Dorito kainos pokytis į USD: $ +0.0009751.
El Dorito 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0023681098.
El Dorito 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0047130426.
El Dorito 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00343684072600709.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0009751+3.10%
30 dienų$ -0.0023681098-7.29%
60 dienų$ -0.0047130426-14.52%
90 dienų$ -0.00343684072600709-9.57%

Kas yra El Dorito (DORITO)

El Dorito (previously El Dorado) is a crosschain trading and portfolio management platform that offers a swapping interface, a multichain yield aggregator, and an on/offramp. The El Dorito Country Club token, $DORITO serves as both a marketing meme and a membership currency permitting feeless use of all features on our platform. This membership model is the first of its kind, "Crypto Country Club." Membership requires owning 0.01% supply of $DORITO, 'The World's First Gold Chip Asset'

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

El Dorito (DORITO) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

El Dorito kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos El Dorito (DORITO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų El Dorito (DORITO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes El Dorito prognozes.

Peržiūrėkite El Dorito kainos prognozę dabar!

DORITO į vietos valiutas

El Dorito (DORITO) Tokenomika

Supratimas apie El Dorito (DORITO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DORITOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie El Dorito (DORITO)

Kiek El Dorito(DORITO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DORITO kaina USD valiuta yra 0.03244715USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DORITO į USD kaina?
Dabartinė DORITO kaina USD valiuta yra $ 0.03244715. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra El Dorito rinkos kapitalizacija?
DORITO rinkos kapitalizacija yra $ 1.08MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DORITO apyvartoje?
DORITO apyvartoje yra 33.33MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DORITO kaina?
DORITO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.210234USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DORITO kaina?
DORITO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01779741USD.
Kokia yra DORITO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DORITO yra --USD.
Ar DORITO kaina šiais metais kils?
DORITO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DORITO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:28:32(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.