Eggs Finance logotipas

Eggs Finance kaina (EGGS)

Neįtraukta į sąrašą

1 EGGS į USD – tiesioginė kaina:

$0.00034375
$0.00034375
-1.80%1D
mexc
USD
Eggs Finance (EGGS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:58:32(UTC+8)

Eggs Finance (EGGS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00033842
$ 0.00033842
24 val. žemiausia
$ 0.00035241
$ 0.00035241
24 val. aukščiausia

$ 0.00033842
$ 0.00033842

$ 0.00035241
$ 0.00035241

$ 0.00113113
$ 0.00113113

$ 0.00028677
$ 0.00028677

-0.54%

-2.43%

-1.46%

-1.46%

Eggs Finance (EGGS) realiojo laiko kaina yra $0.00034382. Per pastarąsias 24 valandas EGGS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00033842 iki aukščiausios $ 0.00035241 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EGGS kaina yra $ 0.00113113, o žemiausia – $ 0.00028677.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EGGS per pastarąją valandą pasikeitė -0.54%, per 24 valandas – -2.43%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.46%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Eggs Finance (EGGS) rinkos informacija

$ 10.10M
$ 10.10M

--
--

$ 10.10M
$ 10.10M

29.36B
29.36B

29,359,215,826.17249
29,359,215,826.17249

Dabartinė Eggs Finance rinkos kapitalizacija yra $ 10.10M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. EGGS apyvartoje yra 29.36B vienetų, o bendras kiekis siekia 29359215826.17249. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.10M

Eggs Finance (EGGS) kainos istorija USD

Šiandienos Eggs Finance kainos pokytis į USD: $ 0.
Eggs Finance 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000026374.
Eggs Finance 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000564531.
Eggs Finance 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000283675093007119.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-2.43%
30 dienų$ +0.0000026374+0.77%
60 dienų$ -0.0000564531-16.41%
90 dienų$ -0.0000283675093007119-7.62%

Kas yra Eggs Finance (EGGS)

Eggs Finance is a DeFi protocol built on the Sonic blockchain. It utilizes the EGGS token, which is secured by S tokens in the protocol, to facilitate loans with 99% LTV. Borrow S by using EGGS as collateral. Burning mechanisms ensure that the ratio of S per EGGS in the contract can only increase. This creates intrinsic value, or a price floor, for EGGS within the protocol and prevents loans from falling under collateral. EGGS can be redeemed for the underlying S on the dApp.

Eggs Finance (EGGS) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Eggs Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Eggs Finance (EGGS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Eggs Finance (EGGS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Eggs Finance prognozes.

Peržiūrėkite Eggs Finance kainos prognozę dabar!

EGGS į vietos valiutas

Eggs Finance (EGGS) Tokenomika

Supratimas apie Eggs Finance (EGGS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EGGSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Eggs Finance (EGGS)

Kiek Eggs Finance(EGGS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė EGGS kaina USD valiuta yra 0.00034382USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė EGGS į USD kaina?
Dabartinė EGGS kaina USD valiuta yra $ 0.00034382. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Eggs Finance rinkos kapitalizacija?
EGGS rinkos kapitalizacija yra $ 10.10MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra EGGS apyvartoje?
EGGS apyvartoje yra 29.36BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) EGGS kaina?
EGGS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00113113USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) EGGS kaina?
EGGS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00028677USD.
Kokia yra EGGS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis EGGS yra --USD.
Ar EGGS kaina šiais metais kils?
EGGS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite EGGS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:58:32(UTC+8)

