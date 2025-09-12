Daugiau apie EGGP

EGGP Kainos informacija

EGGP Oficiali svetainė

EGGP Tokenomika

EGGP Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Eggplant Finance logotipas

Eggplant Finance kaina (EGGP)

Neįtraukta į sąrašą

1 EGGP į USD – tiesioginė kaina:

$0.00728564
$0.00728564$0.00728564
+0.70%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Eggplant Finance (EGGP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:38:29(UTC+8)

Eggplant Finance (EGGP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00719697
$ 0.00719697$ 0.00719697
24 val. žemiausia
$ 0.00730675
$ 0.00730675$ 0.00730675
24 val. aukščiausia

$ 0.00719697
$ 0.00719697$ 0.00719697

$ 0.00730675
$ 0.00730675$ 0.00730675

$ 9.55
$ 9.55$ 9.55

$ 0.0050326
$ 0.0050326$ 0.0050326

-0.25%

+0.71%

+3.90%

+3.90%

Eggplant Finance (EGGP) realiojo laiko kaina yra $0.00728564. Per pastarąsias 24 valandas EGGP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00719697 iki aukščiausios $ 0.00730675 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EGGP kaina yra $ 9.55, o žemiausia – $ 0.0050326.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EGGP per pastarąją valandą pasikeitė -0.25%, per 24 valandas – +0.71%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.90%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Eggplant Finance (EGGP) rinkos informacija

$ 3.17K
$ 3.17K$ 3.17K

--
----

$ 3.47K
$ 3.47K$ 3.47K

435.41K
435.41K 435.41K

476,767.513
476,767.513 476,767.513

Dabartinė Eggplant Finance rinkos kapitalizacija yra $ 3.17K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. EGGP apyvartoje yra 435.41K vienetų, o bendras kiekis siekia 476767.513. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.47K

Eggplant Finance (EGGP) kainos istorija USD

Šiandienos Eggplant Finance kainos pokytis į USD: $ 0.
Eggplant Finance 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0004013090.
Eggplant Finance 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0014029701.
Eggplant Finance 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0013666733049636795.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.71%
30 dienų$ +0.0004013090+5.51%
60 dienų$ +0.0014029701+19.26%
90 dienų$ +0.0013666733049636795+23.09%

Kas yra Eggplant Finance (EGGP)

Eggplant Finance is a DeFi protocol that runs on Binance Smart Chain, with the goal of delivering innovative yield farming features and token-based gaming/NFT elements. The Eggplant platform will feature a variety of token based mini games, NFT staking pools and Marketplace, and other crypto portfolio features that aim to bring maximum gains to the customers.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Eggplant Finance (EGGP) išteklius

Oficiali svetainė

Eggplant Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Eggplant Finance (EGGP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Eggplant Finance (EGGP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Eggplant Finance prognozes.

Peržiūrėkite Eggplant Finance kainos prognozę dabar!

EGGP į vietos valiutas

Eggplant Finance (EGGP) Tokenomika

Supratimas apie Eggplant Finance (EGGP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EGGPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Eggplant Finance (EGGP)

Kiek Eggplant Finance(EGGP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė EGGP kaina USD valiuta yra 0.00728564USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė EGGP į USD kaina?
Dabartinė EGGP kaina USD valiuta yra $ 0.00728564. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Eggplant Finance rinkos kapitalizacija?
EGGP rinkos kapitalizacija yra $ 3.17KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra EGGP apyvartoje?
EGGP apyvartoje yra 435.41KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) EGGP kaina?
EGGP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 9.55USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) EGGP kaina?
EGGP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0050326USD.
Kokia yra EGGP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis EGGP yra --USD.
Ar EGGP kaina šiais metais kils?
EGGP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite EGGP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:38:29(UTC+8)

Eggplant Finance (EGGP) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.