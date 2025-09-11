Daugiau apie EDGESOL

Edgevana Staked SOL kaina (EDGESOL)

Neįtraukta į sąrašą

1 EDGESOL į USD – tiesioginė kaina:

$278.99
$278.99$278.99
+7.90%1D
USD
Edgevana Staked SOL (EDGESOL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:11:28(UTC+8)

Edgevana Staked SOL (EDGESOL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 258.46
$ 258.46$ 258.46
24 val. žemiausia
$ 280.83
$ 280.83$ 280.83
24 val. aukščiausia

$ 258.46
$ 258.46$ 258.46

$ 280.83
$ 280.83$ 280.83

$ 324.07
$ 324.07$ 324.07

$ 118.29
$ 118.29$ 118.29

-0.10%

+7.94%

+9.91%

+9.91%

Edgevana Staked SOL (EDGESOL) realiojo laiko kaina yra $278.99. Per pastarąsias 24 valandas EDGESOL svyravo nuo žemiausios kainos $ 258.46 iki aukščiausios $ 280.83 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EDGESOL kaina yra $ 324.07, o žemiausia – $ 118.29.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EDGESOL per pastarąją valandą pasikeitė -0.10%, per 24 valandas – +7.94%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.91%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Edgevana Staked SOL (EDGESOL) rinkos informacija

$ 3.74M
$ 3.74M$ 3.74M

--
----

$ 3.74M
$ 3.74M$ 3.74M

19.68K
19.68K 19.68K

654,475.85334053
654,475.85334053 654,475.85334053

Dabartinė Edgevana Staked SOL rinkos kapitalizacija yra $ 3.74M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. EDGESOL apyvartoje yra 19.68K vienetų, o bendras kiekis siekia 654475.85334053. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.74M

Edgevana Staked SOL (EDGESOL) kainos istorija USD

Šiandienos Edgevana Staked SOL kainos pokytis į USD: $ +20.53.
Edgevana Staked SOL 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +80.9042822010.
Edgevana Staked SOL 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +114.0108816420.
Edgevana Staked SOL 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +20.53+7.94%
30 dienų$ +80.9042822010+29.00%
60 dienų$ +114.0108816420+40.87%
90 dienų$ 0--

Kas yra Edgevana Staked SOL (EDGESOL)

edgeSOL is a liquid staking token powered by the Edgevana Stake Pool, delegating to the top validators running on Edgevana, one of the leading infrastructure providers for Solana Validators

Edgevana Staked SOL (EDGESOL) išteklius

Oficiali svetainė

Edgevana Staked SOL kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Edgevana Staked SOL (EDGESOL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Edgevana Staked SOL (EDGESOL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Edgevana Staked SOL prognozes.

Peržiūrėkite Edgevana Staked SOL kainos prognozę dabar!

EDGESOL į vietos valiutas

Edgevana Staked SOL (EDGESOL) Tokenomika

Supratimas apie Edgevana Staked SOL (EDGESOL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EDGESOLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Edgevana Staked SOL (EDGESOL)

Kiek Edgevana Staked SOL(EDGESOL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė EDGESOL kaina USD valiuta yra 278.99USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė EDGESOL į USD kaina?
Dabartinė EDGESOL kaina USD valiuta yra $ 278.99. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Edgevana Staked SOL rinkos kapitalizacija?
EDGESOL rinkos kapitalizacija yra $ 3.74MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra EDGESOL apyvartoje?
EDGESOL apyvartoje yra 19.68KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) EDGESOL kaina?
EDGESOL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 324.07USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) EDGESOL kaina?
EDGESOL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 118.29USD.
Kokia yra EDGESOL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis EDGESOL yra --USD.
Ar EDGESOL kaina šiais metais kils?
EDGESOL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite EDGESOL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:11:28(UTC+8)

