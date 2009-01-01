ECOVITA (ECOVITA) Tokenomika
As global warming and climate change intensify, countries are preparing for the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) in 2028, imposing stricter carbon regulations on global trade. ECOVITA leverages Web3.0 and blockchain technology to create a transparent, decentralized ecosystem that actively contributes to carbon reduction while offering economic incentives.
🔑Key Initiatives [ Carbon Credit Generation ] Developing solar, wind, and hydroelectric power plants to generate carbon credits.
Leading afforestation and reforestation projects to offset emissions.
[ Sustainable Plastic Alternatives ] Producing biodegradable plastic for consumer packaging and coffee franchises to reduce environmental impact.
[ Carbon Credit Trading & CBAM Compliance ] Participating in global carbon markets, enabling businesses to acquire verified carbon credits for regulatory compliance.
[ NFT & Tokenized Economy ] Issuing 3,333 eco-themed NFTs that grant staking rewards in utility tokens. These NFTs serve as a gateway for users to actively support carbon credit sustainability and environmental initiatives.
Token holders actively participate in governance, ensuring fair rewards and long-term impact.
[ ECOVITA Mobile App ] Encouraging carbon-neutral actions through digital rewards.
[ Clear Roadmap ] Structured development plans from Q4 2023 to Q1 2025, ensuring transparency and long-term growth.
By integrating blockchain, carbon markets, and community-driven sustainability, ECOVITA empowers individuals and businesses to contribute to a greener future while benefiting from a decentralized carbon economy.
The 'ECOVITA' project aims to rejuvenate the Earth through the reduction of greenhouse gas emissions and the promotion of renewable energy initiatives.
ECOVITA (ECOVITA) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius ECOVITA (ECOVITA) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
ECOVITA (ECOVITA) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti ECOVITA (ECOVITA) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ECOVITA tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek ECOVITA tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate ECOVITA tokenomiką, galite peržiūrėti ECOVITA tokeno kainą realiuoju laiku!
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.