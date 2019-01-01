Dyordotcom (DYOR) Tokenomika

Dyordotcom (DYOR) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieDyordotcom (DYOR), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Dyordotcom (DYOR) Informacija

Your go-to platform for real-time crypto insights, charts, and trading! Providing traders with transparency and control in Web3.

All the Digital Tools for Your Crypto Project in One Place DYOR brings everything you need to manage, grow, and scale your crypto project into one seamless platform. Whether you're launching a new token, managing a thriving community, or building long-term strategies, we’ve got you covered. Our dashboard integrates essential tools for transparency, marketing, analytics, and security, all in one user-friendly interface..

  • Powerful capabilities in a streamlined UX
  • Transparent pricing
  • Proprietary software
  • Responsive customer service
  • Next Gen trading features

Oficiali svetainė:
https://dyor.com

Dyordotcom (DYOR) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Dyordotcom (DYOR) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 975.07K
$ 975.07K$ 975.07K
Bendra pasiūla:
$ 468.74M
$ 468.74M$ 468.74M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 468.74M
$ 468.74M$ 468.74M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 975.07K
$ 975.07K$ 975.07K
Visų laikų rekordas:
$ 0.02001748
$ 0.02001748$ 0.02001748
Visų laikų minimumas:
$ 0.0016664
$ 0.0016664$ 0.0016664
Dabartinė kaina:
$ 0.00207935
$ 0.00207935$ 0.00207935

Dyordotcom (DYOR) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Dyordotcom (DYOR) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų DYOR tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek DYOR tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate DYOR tokenomiką, galite peržiūrėti DYOR tokeno kainą realiuoju laiku!

DYOR kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda DYOR? Mūsų DYOR kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Kodėl verta rinktis MEXC?

MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.

Daugiau nei 4,000 prekybos porų spot ir ateities sandorių rinkose
Greičiausi tokenų sąrašai tarp CEX
Likvidumas Nr. 1 visoje pramonės šakoje
Mažiausi mokesčiai ir klientų aptarnavimas visą parą
100%+ tokenų rezervo skaidrumas naudotojų lėšoms
Itin žemos įėjimo kliūtys: pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT
mc_how_why_title
Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.