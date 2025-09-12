Daugiau apie DWOG

DWOG THE DOG kaina (DWOG)

Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
DWOG THE DOG (DWOG) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:37:45(UTC+8)

DWOG THE DOG (DWOG) kainos informacija (USD)

DWOG THE DOG (DWOG) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas DWOG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DWOG kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DWOG per pastarąją valandą pasikeitė +1.41%, per 24 valandas – +4.02%, o per pastarąsias 7 dienas – +16.58%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DWOG THE DOG (DWOG) rinkos informacija

Dabartinė DWOG THE DOG rinkos kapitalizacija yra $ 10.60K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DWOG apyvartoje yra 989.20M vienetų, o bendras kiekis siekia 989200536.6543. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.60K

DWOG THE DOG (DWOG) kainos istorija USD

Šiandienos DWOG THE DOG kainos pokytis į USD: $ 0.
DWOG THE DOG 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
DWOG THE DOG 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
DWOG THE DOG 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+4.02%
30 dienų$ 0+30.70%
60 dienų$ 0+48.41%
90 dienų$ 0--

Kas yra DWOG THE DOG (DWOG)

just lil dwog in a big world of dogs - this is a CTO supported by IcedBrain, one of the best web3 artists in the space $DWOG is an adorable yet savvy dog, known for being the ultimate companion to degens. With a keen sense for sniffing out profits, $DWOG is always by your side, leading the way through the wild world of crypto. $DWOG Launched On The Solana Blockchain. It Aims To Create A Fun, Engaging, And Inclusive Community For Crypto Enthusiasts And Pet Lovers. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $DWOG is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $DWOG show you the way.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

DWOG THE DOG (DWOG) išteklius

DWOG THE DOG kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DWOG THE DOG (DWOG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DWOG THE DOG (DWOG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DWOG THE DOG prognozes.

Peržiūrėkite DWOG THE DOG kainos prognozę dabar!

DWOG THE DOG (DWOG) Tokenomika

Supratimas apie DWOG THE DOG (DWOG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DWOGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DWOG THE DOG (DWOG)

Kiek DWOG THE DOG(DWOG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DWOG kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DWOG į USD kaina?
Dabartinė DWOG kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DWOG THE DOG rinkos kapitalizacija?
DWOG rinkos kapitalizacija yra $ 10.60KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DWOG apyvartoje?
DWOG apyvartoje yra 989.20MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DWOG kaina?
DWOG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DWOG kaina?
DWOG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra DWOG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DWOG yra --USD.
Ar DWOG kaina šiais metais kils?
DWOG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DWOG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:37:45(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.