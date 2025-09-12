Dungeon Arena kaina (DUN)
+1.36%
-10.72%
-5.47%
-5.47%
Dungeon Arena (DUN) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas DUN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DUN kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DUN per pastarąją valandą pasikeitė +1.36%, per 24 valandas – -10.72%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.47%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Dungeon Arena rinkos kapitalizacija yra $ 7.18K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DUN apyvartoje yra 921.48M vienetų, o bendras kiekis siekia 921480961.368044. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.18K
Šiandienos Dungeon Arena kainos pokytis į USD: $ 0.
Dungeon Arena 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Dungeon Arena 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Dungeon Arena 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-10.72%
|30 dienų
|$ 0
|+4.50%
|60 dienų
|$ 0
|-10.78%
|90 dienų
|$ 0
|--
Dungeon Arena revolves around $DUN, the core in-game currency that fuels the entire ecosystem. Players earn $DUN by competing in daily events, battling opponents, and proving their skills in the arena. This token serves as both a reward and a key driver of the game’s economy, giving players a tangible stake in the world of Dungeon Arena. $DUN is more than just a currency—it represents progress, power, and participation. It can be used for various in-game benefits, including unlocking new features, enhancing gameplay, and potentially trading in the marketplace. To ensure sustainability, the game incorporates a buyback and burn mechanism, helping maintain long-term value and balancing rewards with the game’s growth. Since event participation directly influences the game’s economy, the strength of $DUN depends on the engagement and activity of the player base. The more players compete, the more the ecosystem thrives, allowing for continuous updates, community rewards, and an evolving gameplay experience. Dungeon Arena is built for those who love competition and want to be part of a game where skill, strategy, and engagement shape the economy. With $DUN at the heart of the game, every battle matters, every victory counts, and every player has a role in shaping the future of the arena.
Supratimas apie Dungeon Arena (DUN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DUNišsamią tokeno tokenomiką dabar!
