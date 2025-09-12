Daugiau apie DUCKY

DuckyDuck kaina (DUCKY)

Neįtraukta į sąrašą

1 DUCKY į USD – tiesioginė kaina:

$0.00021054
$0.00021054
+1.40%1D
USD
DuckyDuck (DUCKY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:06:40(UTC+8)

DuckyDuck (DUCKY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00020248
$ 0.00020248
24 val. žemiausia
$ 0.00020997
$ 0.00020997
24 val. aukščiausia

$ 0.00020248
$ 0.00020248

$ 0.00020997
$ 0.00020997

$ 0.072443
$ 0.072443

$ 0.00009731
$ 0.00009731

+0.47%

+1.74%

+12.16%

+12.16%

DuckyDuck (DUCKY) realiojo laiko kaina yra $0.00021011. Per pastarąsias 24 valandas DUCKY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00020248 iki aukščiausios $ 0.00020997 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DUCKY kaina yra $ 0.072443, o žemiausia – $ 0.00009731.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DUCKY per pastarąją valandą pasikeitė +0.47%, per 24 valandas – +1.74%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.16%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DuckyDuck (DUCKY) rinkos informacija

$ 41.94K
$ 41.94K

--
--

$ 41.94K
$ 41.94K

199.72M
199.72M

199,723,978.0513931
199,723,978.0513931

Dabartinė DuckyDuck rinkos kapitalizacija yra $ 41.94K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DUCKY apyvartoje yra 199.72M vienetų, o bendras kiekis siekia 199723978.0513931. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 41.94K

DuckyDuck (DUCKY) kainos istorija USD

Šiandienos DuckyDuck kainos pokytis į USD: $ 0.
DuckyDuck 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000560147.
DuckyDuck 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000621890.
DuckyDuck 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000579875368191944.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.74%
30 dienų$ +0.0000560147+26.66%
60 dienų$ +0.0000621890+29.60%
90 dienų$ +0.0000579875368191944+38.12%

Kas yra DuckyDuck (DUCKY)

MATT FURIE created solana token ducky

DuckyDuck (DUCKY) išteklius

Oficiali svetainė

DuckyDuck kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DuckyDuck (DUCKY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DuckyDuck (DUCKY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DuckyDuck prognozes.

Peržiūrėkite DuckyDuck kainos prognozę dabar!

DUCKY į vietos valiutas

DuckyDuck (DUCKY) Tokenomika

Supratimas apie DuckyDuck (DUCKY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DUCKYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DuckyDuck (DUCKY)

Kiek DuckyDuck(DUCKY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DUCKY kaina USD valiuta yra 0.00021011USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DUCKY į USD kaina?
Dabartinė DUCKY kaina USD valiuta yra $ 0.00021011. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DuckyDuck rinkos kapitalizacija?
DUCKY rinkos kapitalizacija yra $ 41.94KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DUCKY apyvartoje?
DUCKY apyvartoje yra 199.72MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DUCKY kaina?
DUCKY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.072443USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DUCKY kaina?
DUCKY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00009731USD.
Kokia yra DUCKY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DUCKY yra --USD.
Ar DUCKY kaina šiais metais kils?
DUCKY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DUCKY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:06:40(UTC+8)

