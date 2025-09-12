Daugiau apie DCM

DCM Kainos informacija

DCM Baltoji knyga

DCM Oficiali svetainė

DCM Tokenomika

DCM Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Ducky City logotipas

Ducky City kaina (DCM)

Neįtraukta į sąrašą

1 DCM į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+1.90%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Ducky City (DCM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:31:11(UTC+8)

Ducky City (DCM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0027815
$ 0.0027815$ 0.0027815

$ 0
$ 0$ 0

-0.12%

+1.89%

+3.32%

+3.32%

Ducky City (DCM) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas DCM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DCM kaina yra $ 0.0027815, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DCM per pastarąją valandą pasikeitė -0.12%, per 24 valandas – +1.89%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.32%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Ducky City (DCM) rinkos informacija

$ 82.94K
$ 82.94K$ 82.94K

--
----

$ 132.06K
$ 132.06K$ 132.06K

3.45B
3.45B 3.45B

5,500,000,000.0
5,500,000,000.0 5,500,000,000.0

Dabartinė Ducky City rinkos kapitalizacija yra $ 82.94K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DCM apyvartoje yra 3.45B vienetų, o bendras kiekis siekia 5500000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 132.06K

Ducky City (DCM) kainos istorija USD

Šiandienos Ducky City kainos pokytis į USD: $ 0.
Ducky City 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Ducky City 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Ducky City 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.89%
30 dienų$ 0-4.91%
60 dienų$ 0+27.38%
90 dienų$ 0--

Kas yra Ducky City (DCM)

DuckyCity is a throwback to the good old days where games are light, easy and fun in our 2D metaverse. A virtual ecosphere where you can gather to socialize, trading, play games and perform DeFi activities in-game such as staking, NFT minting and much more.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Ducky City (DCM) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Ducky City kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Ducky City (DCM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ducky City (DCM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ducky City prognozes.

Peržiūrėkite Ducky City kainos prognozę dabar!

DCM į vietos valiutas

Ducky City (DCM) Tokenomika

Supratimas apie Ducky City (DCM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DCMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Ducky City (DCM)

Kiek Ducky City(DCM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DCM kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DCM į USD kaina?
Dabartinė DCM kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Ducky City rinkos kapitalizacija?
DCM rinkos kapitalizacija yra $ 82.94KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DCM apyvartoje?
DCM apyvartoje yra 3.45BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DCM kaina?
DCM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0027815USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DCM kaina?
DCM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra DCM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DCM yra --USD.
Ar DCM kaina šiais metais kils?
DCM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DCM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:31:11(UTC+8)

Ducky City (DCM) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.