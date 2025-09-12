Daugiau apie DUCKAI

DUCKAI Kainos informacija

DUCKAI Oficiali svetainė

DUCKAI Tokenomika

DUCKAI Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Duck AI logotipas

Duck AI kaina (DUCKAI)

Neįtraukta į sąrašą

1 DUCKAI į USD – tiesioginė kaina:

$0.00044256
$0.00044256$0.00044256
+6.60%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Duck AI (DUCKAI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:42:00(UTC+8)

Duck AI (DUCKAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00038053
$ 0.00038053$ 0.00038053
24 val. žemiausia
$ 0.00044341
$ 0.00044341$ 0.00044341
24 val. aukščiausia

$ 0.00038053
$ 0.00038053$ 0.00038053

$ 0.00044341
$ 0.00044341$ 0.00044341

$ 0.03361709
$ 0.03361709$ 0.03361709

$ 0.00008575
$ 0.00008575$ 0.00008575

+5.46%

+6.71%

-10.10%

-10.10%

Duck AI (DUCKAI) realiojo laiko kaina yra $0.00044256. Per pastarąsias 24 valandas DUCKAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00038053 iki aukščiausios $ 0.00044341 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DUCKAI kaina yra $ 0.03361709, o žemiausia – $ 0.00008575.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DUCKAI per pastarąją valandą pasikeitė +5.46%, per 24 valandas – +6.71%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Duck AI (DUCKAI) rinkos informacija

$ 443.47K
$ 443.47K$ 443.47K

--
----

$ 443.47K
$ 443.47K$ 443.47K

999.91M
999.91M 999.91M

999,907,002.604247
999,907,002.604247 999,907,002.604247

Dabartinė Duck AI rinkos kapitalizacija yra $ 443.47K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DUCKAI apyvartoje yra 999.91M vienetų, o bendras kiekis siekia 999907002.604247. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 443.47K

Duck AI (DUCKAI) kainos istorija USD

Šiandienos Duck AI kainos pokytis į USD: $ 0.
Duck AI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001118539.
Duck AI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000202524.
Duck AI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0001013533620500603.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+6.71%
30 dienų$ -0.0001118539-25.27%
60 dienų$ +0.0000202524+4.58%
90 dienų$ +0.0001013533620500603+29.70%

Kas yra Duck AI (DUCKAI)

Duck AI is a meme token created on Pump.fun that interacts with the @duckunfiltered AI bot. The AI bot engages with token holders through social media, responding to community input, participating in discussions and interacting onchain. The project combines elements of social media, artificial intelligence, and blockchain technology through its integration with the @duckunfiltered bot on the Solana network.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Duck AI (DUCKAI) išteklius

Oficiali svetainė

Duck AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Duck AI (DUCKAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Duck AI (DUCKAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Duck AI prognozes.

Peržiūrėkite Duck AI kainos prognozę dabar!

DUCKAI į vietos valiutas

Duck AI (DUCKAI) Tokenomika

Supratimas apie Duck AI (DUCKAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DUCKAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Duck AI (DUCKAI)

Kiek Duck AI(DUCKAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DUCKAI kaina USD valiuta yra 0.00044256USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DUCKAI į USD kaina?
Dabartinė DUCKAI kaina USD valiuta yra $ 0.00044256. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Duck AI rinkos kapitalizacija?
DUCKAI rinkos kapitalizacija yra $ 443.47KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DUCKAI apyvartoje?
DUCKAI apyvartoje yra 999.91MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DUCKAI kaina?
DUCKAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.03361709USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DUCKAI kaina?
DUCKAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00008575USD.
Kokia yra DUCKAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DUCKAI yra --USD.
Ar DUCKAI kaina šiais metais kils?
DUCKAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DUCKAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:42:00(UTC+8)

Duck AI (DUCKAI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.